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櫃員機罵戰｜大媽佔用提款機時間耐　大叔久等後爆發罵戰

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發布時間： 2 小時前

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大媽佔用提款機時間耐，大叔久等後爆發罵戰。

雖說是先來後到，但在人多的時候佔用取款機時間過長，確實會給輪候的人造成不便。

近日，有網友在Threads上傳影片，稱一位等候使用櫃員機的大叔不滿大媽佔用時間過長結果發生爭吵，爭鋒相對，大叔對罵中用詞粗魯。

事件引發網民熱議，有人撐大叔，認為不該佔用櫃員機太久的時間。另一方面，有人認為大叔爆粗不禮貌，先來後到沒有錯。

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櫃員機罵戰｜大叔不滿大媽佔用櫃員機時間太長

網友上傳影片，附言「排下隊，撳下機，嗌下交 」，指有市民因櫃員機使用時間發生爭執。影片顯示，一位大叔正在一邊操作櫃員機，一邊側身指責剛使用完櫃員機準備離開的大媽，指責她佔用時間過長。

大媽回應道：「咁你排隊排喺我後面，我無辦法㗎」，男子說大媽應該重新排隊，並反复怒斥其「自X私」。

櫃員機罵戰｜大媽不甘被罵大反擊

二人你來我往爭執不下，大叔再爆粗欲罵走大媽：「得啦你XX啦，行街啦你」，大媽指向銀行閉路電視，警告他：「你唔該唔好講粗口啦，影住你啦」，後兩人又叫對方報警。

大媽隨後指責大叔鬧人沒道理，大叔則繼續爆粗罵大媽，「走啦你，老XX」，大媽質問道「咩八婆啊？講啦影住你，你覺得講粗口好威咩？」，大叔稱「我覺得好威喎」，並持續發出聲音，欲打斷並制止大媽說話。

最後，大媽行至門口，轉身對大叔說「係有失你身份，映低你自己啫，低下階層」，影片至此結束。

櫃員機罵戰｜網民看法不一

影片引發網民熱議，部分網民表示支持大叔，「支持阿哥，啲阿嬸用ATM特別慢同麻煩 」、「排ATM千祈唔可以排女人後面，特別中年女人」；也有人認為大媽沒錯，反倒是大叔太過粗魯「雖然唔知上文下理，睇嗌交呢段我撐阿姐」、「我只係覺得有人講唔赢人叫人走」。

此外，也有人評論分享自己遇到的大媽，「我遇過唔按『確定』的大媽，同佢講你未按『確定』，她同番我講，你咪等陣囉，之後先知，原來她係故意唔按，等部機自己行。」

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