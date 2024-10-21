明星減肥｜蘇麗珊曾錯用減肥方法致失眠 參加山跑以運動清空負面情緒

▲ 蘇麗珊今年首次參與TNF越野跑 14 公里個人賽事。

秋高氣爽，近日就有多個馬拉松賽事宣布即將舉行，其中《The North Face 100 香港越野跑挑戰賽 2024（下稱TNF）便將於12月以新面貌回歸！

藝人蘇麗珊（Cecilia）今年首次參與TNF越野跑 14 公里個人賽事，一向有參加路跑的她，現時正做足賽前準備，並分享自己的運動心得。

今年《TNF 100 香港越野跑挑戰賽 》踏入十周年，承接去年的受歡迎項目，保留3種不同距離的越野賽，除了原有 100公里挑戰賽，去年的16公里賽及50公里賽，將革新為14公里賽及55公里賽，更推出全新100公里隊際接力賽。同時採用全新路線，讓一眾經驗不同、卻同樣熱愛山野的跑手，在不同形式的賽事中，探索更多大自然山野景色。

▲ 正做好賽事準備。

大學開始跑步習慣

熱愛運動的蘇麗珊，經常在社交平台分享跑步、行山、瑜珈、健身的相片，她分享早在大學時已開始喜歡跑步。「當時我讀理工大學時，住的宿舍在紅磡海旁附近，可以從那裡一直跑到尖沙咀再回到宿舍 ，這一段路很好跑，亦是我開始跑步之旅。」

Cecilia曾跑過渣馬10公里賽事，這次參與TNF 100越野賽，她希望挑戰自我。「由大學開始斷斷續續跑步和參加一些馬拉松，近兩年因疫情而開始喜歡行山， 而且覺得一直路跑有點乏味，碰巧留意到越野跑挑戰賽，想起釗峰也參加過，自己又喜歡行山及跑步，所以就想把兩者結合，試試挑戰較容易的14公里比賽。」

她希望可以透過比賽，建立持續練跑的目標，並激勵自己突破潛能，探索更多跑步的可能性。

▲ 蘇麗珊希望參與越野賽中挑戰自我體能。

運動需要恒心，Cecilia最大的動力來自想鍛練身體，真正體驗運動樂趣。「我雖然有做瑜珈，但強度不是很高，只是訓練到一些肌耐力，未能做到有氧運動的效果。而我很少去游泳，所以就萌生跑山的想法。 加上自己很喜歡大自然景色，去旅行時都會特地到山上走走，朋友還開玩笑說我是神經病！」

她稱真的享受在山上看不同景色：「早前為越野跑訓練，就在城門谷附近看到一隻猴子，非常可愛，這些細節和畫面，不會在日常生活中看到，所以令我更加想接近大自然。」

透過運動放鬆心情

除了享受山野樂趣，蘇麗珊亦分享跑步為身體帶來的好處。「首先帶氧運動能鍛鍊自己身體，跑步也是自己放鬆及尋找寧靜的途徑，帶給我很多心靈安慰。跑步一個很孤獨、很自我的運動，雖然可以有找人陪跑，但整個過程中，好像自己跟自己對話，感受自己的身體，今天跑了5公里，和昨天跑了5公里的感覺，只有自己才知有甚麼區別，是一個了解自我的過程。」

▲ Cecilia覺得一雙合適的越野跑訓練跑鞋十分重要，她亦喜歡鞋底較厚的跑鞋，因為可以為雙腳減輕負擔、卸力，不會容易受傷。

她說跑步也有冥想的作用，是一個跟自己相處的空間。「現在大多數人生活都很有壓力，但跑步時可以甚麼事情也不想，只專注在身體上，沒有機會再想工作的事情。心中只會在想：『哎呀，很累啊！』，或在數自己的呼吸、想還要再跑多久，這個過程能夠帶給人放鬆心情效果。」

今次初嘗14公里越野跑，蘇麗珊正做好備戰。「我是一個注重裝備的人，之前行山時曾因雙鞋抓地力不足，下山時特別痛苦 ，於是就想找一雙很舒適及輕巧的鞋 ，所以適合的裝備是很重要的。另外，我要用更多心機去訓練，現在跑6公里也覺得有點辛苦如果要跑14公里，一定要加強一些負重訓練及加強心肺功能的訓練。」

▲ TNF 100 香港越野跑挑戰賽今年首設 14 公里、55 公里賽及 100 公里隊際接力 賽。

曾錯用減肥方法

對個人身心健康，Cecilia亦有自己一套心得。「我的第一想法是會做瑜伽。當我有時覺得很煩惱或生氣，就會去瑜珈房，做一會兒就好像忘記了那個情緒，真的可以幫我放鬆心情。就如行山一樣，在接觸大自然景色那一刻，會因為看到一棵生長多年的大樹，而覺得我們真的很渺小，所有問題都不重要。個人認為心態真的很重要 ，同時也要找自己真正享受，或做完後能放鬆到的事情，然後不斷堅持，幫助自己在壓力中走出來。」

飲食上，Cecilia分享每個人都要找到屬於自己的飲食需要。「我也曾經盲目跟隨一些減肥方法，如嘗試過生酮飲食，把所有碳水化合物戒掉，後來發現身體完全適應不了，睡眠作息變差，變得更加想吃東西，現在我的飲食習慣是比較高蛋白質、正常份量的碳水化合物，及比較少油，也不用那麼多的睡眠，這更加適合自己身體。」

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