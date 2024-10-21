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腦腫瘤丨蔡一傑開刀除腦瘤留巨疤　醫生拆解3大常見腦瘤症狀惡性膠質瘤存活中位數僅1年

健康資訊

撰文： 容惠玲

發布時間： 53 分鐘前

最後更新： 44 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【蔡一傑/腦腫瘤/徵狀/治療】57歲的蔡一傑日前公開自己因腦有腫瘤而需進行開腦手術，慶幸手術相當順利。神經外科專科醫生黃秉康接受TOPick 訪問時便介紹了常見腦瘤種類、危險性、症狀及治療方法，並稱惡性膠質瘤存活中位數僅1年。

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蔡一傑早前於社交平台表示他自己剛完成切除腦部腫瘤手術，而且手術非常順利，並非常多謝他的家人、草猛另外兩名隊友、醫護人員、主診醫生、老闆林建岳及歌迷朋友的幫助及支持。

在這裏我要跟所有愛我的朋友說一聲，多謝你們的關心同愛護.....多謝我的歌迷和一些傳媒朋友，希望給我一點空間和時間讓我慢慢康復好起來，我相信我往後的人生一定更精彩。

 

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3大常見腦瘤 

神經外科專科醫生黃秉康接受TOPick 訪問時便指常見腫瘤主要有3大類，包括良性的腦膜瘤、惡性的腦部膠質瘤及癌細胞腦部轉移。他指即使是良性，但由於腦部面積有限，腦瘤很易便會壓著其他腦細胞，令患者日常出現重大影響；惡性的腦部膠質瘤儘管個案不多，每10萬人，可能只有數宗，但患者存活時間中位數只有1年多些；癌細胞腦部轉移的腫瘤，由於位置在腦內，因此治療難度相對會較其他位置難。

腦腫瘤5大常見症狀

黃秉康指腦內一旦出現腫瘤，不講良性及惡性，腫瘤可以不斷長大，令腦壓上升，繼而令患者出現一連串不適，甚至影響患者語言、視力、聽力及運動能力。不過，他亦補充指部分良性腫瘤亦可以是毫無病徵，可能只是出現輕微頭痛，令患者掉以輕心。

腦瘤開始時可以是毫無病徵，但隨著時間流逝，病情開始惡化，病徵便會愈來愈明顯，屆時治療難度便會再有所增加。

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腦瘤常見治療

黃秉康表示腦腫瘤常見治療主要有2大類，包括是手術切除及數碼導航，前者一般效果可即時顯然，惟不適合: 腦瘤出現多個位置、面積偏小及位置深入；後者以高劑量輻射破壞腦瘤細胞，令腦瘤不再長大或縮小，惟治療效果非即時可見，亦不可立即減輕腦壓，尤其對於較大的腦瘤未必較合適。

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同場加映: 開顱切除術是一項高風險手術

根據香港神經腫瘤學會資料，根據香港神經腫瘤學會資料，腦腫瘤並不常見，香港每年的新增病例約有1000宗，即每十萬人中約有15個人患病。而開顱切除術是一項高風險手術，手術後須密切監察病人狀況，若有不正常情況，須進行檢查，以便診斷手術併發症，並作出適當治療（包括手術及藥物治療）。傷口通常於一至兩星期內拆線。出院時間按照個別情況而定。出院後，大部份病人需要覆診，以檢查化驗報告及觀察後遺症。部份病人或需接受輔助治療，如放射治療或化療等。

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  • 全身麻醉風險
  • 傷口疼痛、麻痺
  • 傷口癒合不齊或外觀改變
  • 手術失血
  • 腦感染
  • 腦癇
  • 腫瘤復發
  • 中風
  • 永久或短暫功能缺損，如手腳或面部癱瘓；
  • 視力、聽力、言語吞嚥、呼吸能力受損；內分泌失調等
  • 昏迷
  • 死亡
     

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