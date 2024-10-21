施政報告2024｜曾國衞：強化日後選舉電子點票安排　冀加快公佈選舉結果

▲ 政制及內地事務局局長曾國衞表示，希望在明年的立法會選舉中強化電子點票的安排，令各方都更快得悉選舉結果。（戴朗希攝）

施政報告提到將與選管會緊密合作籌備明年立法會換屆選舉。政制及內地事務局局長曾國衞表示，希望在明年的立法會選舉中強化電子點票的安排，令各方都更快得悉選舉結果。

曾國衞今日在立法會政制事務委員會表示，在完善選舉制度後，亦需要完善選舉的安排，所以當局一直希望在選舉環節引入更多智能技術，亦參考世界其他不同地方的安排。他認為現時在派票及投票過程中，運作都比較順暢，唯點票時間需進一步加強。

新思維立法會議員狄志遠關注明年的立法會換屆選舉，當局如何推動在選舉過程電子化，他認為政府過往都曾在這方面作出嘗試，但效果不太理想，「如果我們沒大進步，我們作為國際創新科技中心，面子都受到影響。」

選委界立法會議員簡慧敏則問到當局如何在上年區議會選舉中電子選民登記冊中的系統故障中吸取教訓，令下年立法會選舉得更避免事故重現。

曾國衞回應稱，當局及選管會在檢討上次的故障後，已成立一些機制避免事件再發生，「即使在過程中會出現一些情況，但不會妨礙我們向前邁進的決心。」

另外，在愛國主義教育方面，曾國衞稱國慶75周年活動舉辦得成功，會汲取經驗以籌劃明年的抗戰勝利80周年活動，預計屆時有儀式安排外，亦會有愛國電影播放以及講座等，提高市民的愛國精神和情懷。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】