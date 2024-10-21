大學收生｜教大非本地生達4成上限逾9成為內地生　推入學獎學金吸海外生

▲ 鄭美紅指，校方對非本地生佔比感到滿意。（彭大偉攝）

8間資助大學非本地生人數上限，新學年起由2成大幅放寬至4成。教大副校長（學術）鄭美紅指，今年有約230名非本地新生，佔本地新生4成，校方對佔比感到滿意，未來希望吸納更多海外學生。教務處高級助理教務長梁慧兒補充，包括研究生在內，現時教大所有非本地生佔整體學生超過一成，較去年多，當中逾9成為內地生，期望入學獎學金等措施能吸引更多海外學生。

本報昨日報道，有關注組發起聯署，指有中介利用本港人才計劃政策出現的漏洞，衍生出取得受養人簽證後並無來港定居的「考試移民」。鄭美紅回應指，本港所有應考中學文憑試的學生均經過大學聯合招生辦法（JUPAS）申請入讀八大，將與其他院校討論，研究有多少人利用有關漏洞申請大學及相關對策。

另外，教大今年7月揪出1宗「假學歷」申請入學個案，梁慧兒指，沒有再發現新個案，認為現時的學歷核實程序相當嚴謹，包括向申請者申報的教學機構確認其學歷，校方不會再翻查過往的入學申請；如發現疑似造假個案，會立即報警。

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