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親子自助餐｜8度海逸酒店自助餐買二送四　人均$206起任食生蠔/鱈場蟹腳/避風塘軟殼蟹

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 36 分鐘前

最後更新： 32 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

KKday推出8度海逸酒店自助餐買二送四優惠，任食生蠔、雪場蟹腳、即煎鵝肝及Häagen-Dazs / Mövenpick 雪糕等。

【自助餐優惠/酒店Buffet/8度海逸酒店/KKday優惠】放假想一家大細去食大餐？8度海逸酒店推出自助餐買二送四優惠，人均$206起任食生蠔、鱈場蟹腳、避風塘軟殼蟹等美食。優惠於今日（22日）中午12時起在KKday網站開售，即睇詳情！

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才藝媽媽｜安排基因測試發掘女兒擁音樂天賦　朱凱婷陪學鋼琴豎琴：讚賞孩子進步

自助餐優惠｜8度海逸酒店自助餐買二送四

8度海逸酒店8度餐廳即日起至10月31日推出「泰饗時光海鮮」自助晚餐，供應多款冰鎮海鮮、刺身及壽司，包括鱈場蟹腳、生蠔、海蝦、和牛刺身、三文魚壽司、燒炙牛肉卷等。冷盤熱葷及甜品有泰式無骨鳳爪沙律、風乾火腿配蜜瓜、避風塘軟殼蟹、紅酒燴牛肋條、泰式青咖喱大蝦、紅燒花膠伴花菇、脆皮德國鹹豬手、芒果拿破崙、日式芝士蛋糕、榴槤慕絲蛋糕等。

8度餐廳11月起推出「鮮」味狂饗自助晚餐，同樣提供鱈場蟹腳、生蠔、海蝦等冰鎮海鮮，還有即切烤肉包括燒牛肉、燒羊扒，亦有即煮區美食如煎鵝肝伴黑松露汁、原盎菜膽花膠燉白無茸、桂花田鴨。熱葷及甜品選擇也十分豐富，包括避風塘軟殼蟹、懷舊砵仔黃金焗蠔、黑松露蒜蓉蒸大蝦、法式芝士焗海鮮、清蒸石斑、鹽燒牛舌串，還有小朋友最愛的Mövenpick雪糕。

【KKday 買二送四】「泰饗時光海鮮」自助晚餐/「鮮」味狂饗自助晚餐

用餐時間：18:00 – 21:00
優惠價：
星期一至四 $1,236/4大2小，平均$206/位（原價$2,472/4大2小）
星期五至日、公眾假期及前夕 $1,440/4大2小，平均$240/位（原價$2,872/4大2 小）
*預訂2位成人，送2位成人及2位小童（5歲或以下）
（現場另收原價加一服務費）
預訂連結：【KKday網站】

【KKday 買二送二】「泰饗時光海鮮」自助晚餐/「鮮」味狂饗自助晚餐

用餐時間：18:00 – 21:00
優惠價：
星期一至四 $1,236/4位，平均$309/位（原價$2,472/4位） 
星期五至日、公眾假期及前夕 $1,436/4位，平均$359/位（原價$2,872/4位） 
（現場另收原價加一服務費）
預訂連結：【KKday網站】

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優惠另設早鳥預訂「聖誕節慶自助餐」，精選美食包括鱈場蟹腳、生蠔、海蝦等海鮮，亦有古法烤火雞、燒牛肉、燒羊架、煎鵝肝伴黑松露汁、原盎菜膽花膠燉白無茸、黑松露蒜蓉蒸大蝦、鮑汁扣花膠鮮鮑魚、蜜糖烤火腿等等。當然還有一系列聖誕主題的特色甜品，如聖誕果子、聖誕朱古力樹頭蛋糕，還有無限量供應Mövenpick雪糕。12月24至26日更特別供應芝士焗龍蝦（每位半隻）、龍蝦湯。

【KKday 低至8折】聖誕節慶自助晚餐

用餐時間：18:00 – 21:00
優惠價：成人$535/位起，小童$463/位起，長者$407/位起
（原價 成人$668/位起，小童$578/位起，長者$508/位起）
（現場另收原價加一服務費）
預訂連結：【KKday網站】

【KKday 低至7折】聖誕節慶自助午餐

用餐時間：18:00 – 21:00
優惠價: 成人$419/位起，小童$391/位起，長者$363/位起
（原價 成人$598/位起，小童$558/位起，長者$518/位起）
（現場另收原價加一服務費）
預訂連結：【KKday網站】

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假日自助午餐菜式同樣豐富，除了有生蠔、鱈場蟹腳，還有青檸青酒浸大蜆、燒牛肉西冷、脆皮豬腩、燒羊扒/燒羊脾、意式香草烤春雞伴黑松露汁，多款精緻甜品，如芒果拿破崙、芒果慕絲餅、紐約芝士蛋糕、Häagen-Dazs / Mövenpick 雪糕等，更包無限暢飲咖啡、茶。

【KKday 買二送一】假日自助午餐

用餐時間：12:00 – 14:30
優惠價：星期六日及公眾假期 $936/3位，平均$312/位（原價$1,404/3位） 
（現場另收原價加一服務費）
預訂連結：【KKday網站】

8度海逸酒店自助餐優惠詳情

預訂日期：10月22日12:00至10月28日23:59
地址：土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店8度餐廳

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