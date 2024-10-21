家居香薰｜家居香薰恐致敏呼吸困難　專家指勿用這1物辟臭嚴重可致不孕

▲ 家居香薰恐致敏呼吸困難，專家指勿用這1物辟臭，嚴重可致不孕。

【家居香薰/家事百科/過敏/哮喘/不孕】近期研究顯示，很多家庭常用的香薰產品含有揮發性有機化合物（VOCs）和鄰苯二甲酸酯（phthalates），這些化學物質不但會引發過敏和呼吸困難，還可能影響生殖器官，各位家長要留意！

▲ 空氣清新劑、香氛蠟燭，可能對健康造成潛在危害。（iStock圖片）

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家居香薰致敏｜插電式空氣清新劑潛風險

根據哥倫比亞大學 Marianthi-Anna Kioumourtzoglou 博士表示，坊間有很多常見香薰產品中含有揮發性有機化合物（VOCs）和鄰苯二甲酸酯（phthalates），她指出插電式空氣清新劑尤其令人擔憂，因為這類產品的成分和濃度缺乏嚴格監管，導致其成分和濃度不一。最常見的成分之一是揮發性有機化合物（VOC），可進入血液並對腦部造成影響，短期內可能導致頭暈、頭痛和視力障礙。研究指出，長期接觸這些化學物質可能會導致心肺、生育、荷爾蒙失衡甚至癌症等問題。

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▲ 合成香料的使用可能對過敏者的注意力、記憶和情緒產生負面影響。（iStock圖片）

家居香薰致敏｜氣味刺激呼吸，導致皮膚炎

乾衣機衣物柔順紙，是一種幫助減少靜電、軟化衣物及香味物。環境工作組（EWG）表示季銨化合物（quats）使衣服洗後感覺柔軟且耐磨，與香薰蠟燭一樣，芳香織物柔軟劑含有多種化學物質的混合物，會產生某些氣味，「可能導致過敏、皮膚炎等皮膚刺激和呼吸困難」，甚至當中一些成份會引發氣喘，並可能對生殖系統有害。

《Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism》 於2021年9月號的一篇論文強調，這些化學物質可能對生殖器官造成破壞性影響。研究人員寫道：「鄰苯二甲酸酯會破壞卵泡的生長模式，增加氧化壓力並導致卵泡死亡。」這些影響可能導致不孕、卵巢及生殖能力提前老化。

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▲ 乾衣機衣物柔順紙，是一種幫助減少靜電、軟化衣物及香味物，當中一些成份會引發氣喘，並可能對生殖系統有害。（iStock圖片）

家居香薰致敏｜切忌用香薰來掩蓋異味

德克薩斯大學健康科學中心的研究人員發現，合成香料的使用可能對過敏者的注意力、記憶和情緒產生負面影響。專家建議，消費者應避選擇經過認證的洗衣產品，並儘量選擇低鄰苯二甲酸酯含量的空氣清新劑。EWG強調，最理想的做法是開窗通風，以保持室內空氣流通，應避免依賴香薰產品來掩蓋異味。

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家居香薰致敏｜衞生局空氣質素資料

根據醫務衞生局資料，當空氣中的污染物超越正常水平， 不但會引發喉、眼或鼻的受刺激反應，也可能會出現頭痛、頭昏或疲勞等症狀。嚴重的話，亦可引致皮膚過敏、哮喘或過敏性氣管炎等疾病，長遠更可致慢性呼吸系統疾病、心臟病及癌症。作為精明的家長，大家不防多留意家居環境，及改善室內空氣質素。以下的一些小貼士，相信精明的家長都能做到。

家居香薰致敏｜4招改善室內空氣質素

保持家居清潔及乾爽

切勿在家吸煙

若室外環境許可，宜多打開窗戶，好讓空氣流通，及確保有足夠新鮮空氣進入室內

減少家中的空氣污染物，避免使用含揮發性有機化合物的日用品，添置新傢俬時，要待新傢俬在戶外 或通風處吹一會，直至無異味散發後才搬進室內（下段載有其他污染物的例子以供參考）。

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家居香薰致敏｜2類常見室內空氣污染物

常見的室內空氣污染物可分為生物性及非生物性的污染物，其中前者包括細菌、真菌和過濾性病毒，可經由人類、動物、泥土和植物的殘餘物傳播。而後者則包括從建造物料、傢俬、化妝品、清潔劑、殺蟲劑等源頭釋放出來的揮發性有機化合物及甲醛，及燃燒煙草、雪茄或其他煙草產品時飄散 出來或吸煙者呼出的二手煙等。

這些污染物可引起眼 睛、鼻及呼吸管道的刺激、頭痛、咳嗽。長期接觸更可 引致呼吸系統疾病、心臟病及癌症。

另外，塵蟎則是一種常見的室內致敏原，容易誘發兒童鼻敏感和哮喘。牠們通常生長於床褥、床單、枕套等潮 濕溫暖的環境。塵蟎的排泄物和屍體可引起打噴嚏、流眼水、咳嗽和呼吸急促等敏感症狀。因此，保持床褥、 枕套和家居環境的清潔，對兒童健康亦十分重要。

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資料來源：dailymail.co

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