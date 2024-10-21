大學資訊日2025｜17間熱門大專院校資訊日 即睇簡介會/日期/報名網址
撰文： 王明芳
發布時間： 2 小時前
【JUPAS/大學聯合/八大院校/自資課程】 2025年大學聯合招生辦法（JUPAS）即日起至12月4日接受報名，TOPick整理各院校的資訊日舉行日期、地點及相關資料，有興趣了解的人士，可記低日子到學校參觀及聽取資訊!
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JUPAS 會提供由大學教育資助委員會（UGC）的資助課程，包括由香港大學、中文大學、科技大學、理工大學、城市大學、浸會大學、嶺南大學和教育大學8所教資會資助大學，所提供的教資會資助全日制學士學位課程，以及教育大學提供的教資會資助全日制高級文憑課程。
同時，由都會大學提供的自資全日制學士學位課程，以及指定專業／界別課程資助計劃（SSSDP「資助計劃」）的全日制學士學位課程亦是JUPAS 的範圍。
JUPAS 申請人必須持有有效證明文件以證明其本地生身份，只持有DSE成績 或同時持有DSE及其他學術成績。JUPAS申請日期由即日起至12月4日，申請費用為460元，若在截止日期後申請，需再繳交350元的逾期申請附加費。本港各大專院校將於今年10月至11月舉辦來年入讀的課程資訊日，讓有意報讀該校的學生認識學校各學系的資訊。
大學資訊日2025｜10月 Info day
香港浸會大學
日期︰10月5日（已舉行）
香港城市大學
日期︰10月5日（已舉行）
香港理工大學
日期︰10月12日（已舉行）
香港中文大學
日期︰10月19日（已舉行）
香港大學
日期︰10月26日（六）
時間︰上午9時至下午6時
地點︰港大校園
詳情︰按此（需預先登記）
香港教育大學
日期︰10月26日（六）
時間︰上午9時至下午5時
地點︰教大大埔校園
詳情︰按此（需預先登記）
大學資訊日2025｜11月 Info day
聖方濟各大學（SFU） 及明愛白英奇專業學校（CBCC）
日期︰11月1-2日（五及六）
時間︰11月1日（下午1時至下午5時）、11月2日（上午10時至下午5時）
地點︰調景嶺校園
詳情︰按此
香港科技大學
日期︰11月2日（六）
時間︰上午9時至下午6時
地點︰香港科技大學清水灣校園
詳情︰按此（需預先登記）
嶺南大學
日期︰11月2日（六）
時間︰中午12時至5時
地點︰嶺大校園
詳情︰按此（需預先登記）
香港都會大學
日期︰11月9日（六）
時間︰下午1時至6時
地點︰都大何文田校園
詳情︰按此（需預先登記）
東華學院
日期︰11月9日（六）
時間︰上午10時至下午5時30分
地點︰東華學院京士柏校舍、旺角校舍、尖沙咀校舍
詳情︰按此（需預先登記）
香港伍倫貢學院
日期︰11月9日（六）
時間︰下午2時至5時
地點︰香港伍倫貢學院
詳情︰按此
職業訓練局
日期︰11月15至16日（六）
時間︰上午10時至下午5時
地點︰THEi高科院（柴灣）校園
詳情︰按此
香港恒生大學
日期︰11月16日（六）
時間︰上午9時半至下午5時
地點︰恒大新界沙田小瀝源行善里
詳情︰按此（需預先登記）
香港樹仁大學
日期︰11月16日（六）
時間︰上午10時半至下午4時45分
地點︰仁大北角寶馬山校園
詳情︰按此（需預先登記）
香港珠海學院
日期︰11月23日（六）
時間︰上午10時至下午5時
地點︰香港珠海學院屯門校園
詳情︰按此（需預先登記）
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