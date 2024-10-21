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大學資訊日2025｜17間熱門大專院校資訊日　即睇簡介會/日期/報名網址

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

香港大學將於10月26日上午9時至下午6時舉行資訊日。（資料圖片）

【JUPAS/大學聯合/八大院校/自資課程】 2025年大學聯合招生辦法（JUPAS）即日起至12月4日接受報名，TOPick整理各院校的資訊日舉行日期、地點及相關資料，有興趣了解的人士，可記低日子到學校參觀及聽取資訊!

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JUPAS 會提供由大學教育資助委員會（UGC）的資助課程，包括由香港大學、中文大學、科技大學、理工大學、城市大學、浸會大學、嶺南大學和教育大學8所教資會資助大學，所提供的教資會資助全日制學士學位課程，以及教育大學提供的教資會資助全日制高級文憑課程。

香港教育大學將於10月26日上午9時至下午5時舉行資訊日。（資料圖片）

同時，由都會大學提供的自資全日制學士學位課程，以及指定專業／界別課程資助計劃（SSSDP「資助計劃」）的全日制學士學位課程亦是JUPAS 的範圍。

JUPAS 申請人必須持有有效證明文件以證明其本地生身份，只持有DSE成績 或同時持有DSE及其他學術成績。JUPAS申請日期由即日起至12月4日，申請費用為460元，若在截止日期後申請，需再繳交350元的逾期申請附加費。本港各大專院校將於今年10月至11月舉辦來年入讀的課程資訊日，讓有意報讀該校的學生認識學校各學系的資訊。

香港都會大學將於11月9日下午1時至6時舉行資訊日。（資料圖片）

大學資訊日2025｜10月 Info day

香港浸會大學
日期︰10月5日（已舉行）

香港城市大學
日期︰10月5日（已舉行）

香港理工大學
日期︰10月12日（已舉行）

香港中文大學
日期︰10月19日（已舉行）

香港大學
日期︰10月26日（六）
時間︰上午9時至下午6時
地點︰港大校園
詳情︰按此（需預先登記）

香港教育大學將於10月26日上午9時至下午5時舉行資訊日。（資料圖片）

香港教育大學
日期︰10月26日（六）
時間︰上午9時至下午5時
地點︰教大大埔校園
詳情︰按此（需預先登記）

香港樹仁大學將於11月16日上午10時半至下午4時45分舉行資訊日。（資料圖片）

大學資訊日2025｜11月 Info day

聖方濟各大學（SFU） 及明愛白英奇專業學校（CBCC）
日期︰11月1-2日（五及六）
時間︰11月1日（下午1時至下午5時）、11月2日（上午10時至下午5時）
地點︰調景嶺校園
詳情︰按此

香港科技大學
日期︰11月2日（六）
時間︰上午9時至下午6時
地點︰香港科技大學清水灣校園
詳情︰按此（需預先登記）

嶺南大學
日期︰11月2日（六）
時間︰中午12時至5時
地點︰嶺大校園
詳情︰按此（需預先登記）

香港都會大學將於11月9日下午1時至6時舉行資訊日。（資料圖片）

香港都會大學
日期︰11月9日（六）
時間︰下午1時至6時
地點︰都大何文田校園
詳情︰按此（需預先登記）

東華學院
日期︰11月9日（六）
時間︰上午10時至下午5時30分
地點︰東華學院京士柏校舍、旺角校舍、尖沙咀校舍
詳情︰按此（需預先登記）

香港伍倫貢學院
日期︰11月9日（六）
時間︰下午2時至5時
地點︰香港伍倫貢學院
詳情︰按此

​職業訓練局
日期︰11月15至16日（六）
時間︰上午10時至下午5時
地點︰THEi高科院（柴灣）校園
詳情︰按此

香港恒生大學
日期︰11月16日（六）
時間︰上午9時半至下午5時
地點︰恒大新界沙田小瀝源行善里
詳情︰按此（需預先登記）

香港樹仁大學
日期︰11月16日（六）
時間︰上午10時半至下午4時45分
地點︰仁大北角寶馬山校園
詳情︰按此（需預先登記）

香港珠海學院
日期︰11月23日（六）
時間︰上午10時至下午5時
地點︰香港珠海學院屯門校園
詳情︰按此（需預先登記）

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