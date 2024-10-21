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香印提子｜央視踢爆國產香印「陽光玫瑰」扮日本「晴王」　包裝印日文換裝成進口即升價逾10倍 

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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內地不法商人以國產香印「陽光玫瑰」扮日本「晴王」，售價即升10倍。（網上圖片）

【香印 ／陽光玫瑰/冒充/晴王／提子／日本】日本水果一向以高質、清甜著稱，由於價格較為高昂，央視踢爆內地不法商人竟將國產香印「陽光玫瑰」，轉換包裝扮日本「晴王」，售價即增逾10倍。

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央視新聞》日前踢爆指，北京某水果批發市場一款名為「進口陽光玫瑰」的提子頗受歡迎，商家聲稱提子由日本進口、香味濃厚，由於運輸成本及果實更大、汁水更豐富，因此價格亦比國產提子貴幾倍。

央視記者表示，批發市場內提子品牌眾多，其中國內「陽光玫瑰」價格普遍於￥6/斤至￥10/斤，而聲稱日本進口的「陽光玫瑰」提子，6斤裝禮盒售價高達￥66/斤，價錢足足相差10倍。節目組隨機購買一盒日本進口的「陽光玫瑰」後，發現包裝印有清晰日文及「香印」兩字，銷售人員解釋指，這種品種名為「香印青提」與「晴王」同為日本進口品種。

香印提子｜香印提子包裝盒3細節存疑 揭改包裝謀暴利：行內極常見

央視記者隨即細閱包裝盒，發現盒上缺少產地、包裝廠名及代碼資訊，經過多番調查後，有銷售人員透露指這款「日本進口提子」真身可能是國產提子；有業界人士指出，目前聲稱日本進口的提子其實全屬於國產貨，即使包裝上有日文或其他外文，亦「一定是掛羊頭賣狗肉」，這些情況於批發及零售上極為常見。

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陽光玫瑰｜內地「日本進口提子」恐全部造假

央視節目中亦引用內地海關總署2024年9月2日發布的《獲得我國檢驗准入的新鮮水果種類及輸出國家地區名錄》指出，目前日本准許進口中國的水果品種只有蘋果及梨，強調內地目前所謂日本進口提子，都不可能是真正的進口產品。

相關內容：【香印當造】日本香印分真假靠睇3點 果欄老闆教揀提子：愈多白霧愈新鮮

香印提子｜南洲橙換標籤即變澳洲靚橙 央視踢爆非法產業鏈

這些製作包裝、冒牌標籤於市場內多不勝數，記者隨便走入一間賣包裝盒店鋪內，便見到大量知名百水果禮盒包裝盒，其中單單「晴王」禮盒便有3種款式。隨此之外，將山東梨變身日本「秋月梨」、南非橙「SWEETS」撕去標籤改貼「2PH」「CITRUS」等外國知名柑橘品牌等，通通有一條龍服務。

而這種標示製售鏈條常見於批發市場外，亦會於網上販售，不少標籤有明顯的註冊商標標識，更可模糊處理、客製化或更改部分形似字母以冒充品牌水果，之後商家便可將價格提升50%至300%。

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香印提子｜專家拆解水果標籤

早前，進濤果欄負責人Jacko接受訪問時解釋，貼在水果上的標籤其實名為「PLU號碼」（Price Look Up Codes），數字根據國際農產品聯合會（The International Federation for Produce Standards, IFPS）來管理，用作識別水果種類、級別及種植資料，方便商家定價或識別產品。最常見的PLU號碼組合為4位數，以「3」、「4」作開首；另外有PLU號碼為5位數，則多以「8」或「9」開首：

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資料來源：央視新聞

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