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娛圈孝順仔︱古天樂54歲生日會筳開60席 　3位星媽同場相聚菜單曝光

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 31 分鐘前

最後更新： 19 分鐘前

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古天樂54生日，宴請多位長輩。

【古天樂/星媽/生日】出名是孝順仔的古天樂，今日(21日)54歲生日，早前他在尖沙咀一間酒樓筵開60席，除了古媽媽，更請來吳君如媽媽、佘詩曼媽媽等，3位星媽同場相聚，另外，生日會上還請來一班小朋友、義工、粉絲等，場面熱鬧。

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東張女神母校｜梁敏巧返母校樹仁大學感激栽培　難忘採訪垃圾屋憶良師教誨

古天樂生日︱生日會上嘉許義工

一向喜愛行善的古仔，更在生日會上向義工頒發服務獎狀，鼓勵他們繼續服務社會，另外，一向喜歡小朋友的他，會上有很多小朋友參與壽宴，他們更跳舞唱歌助興。

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貴為金像影帝的古天樂，身兼演藝人協會會長，他一直低調行善，特別是學童的精神健康，眼見最近很多學童輕生，遂自爆舉行馬拉松式School Tour，與一眾演藝人到訪各校，向在座每位同學作呼籲：

知道讀書有一定壓力，不過最重要都係嗰三樣嘢，第一讀書唔係求分數，第二千祈唔好比較，第三唔好轉牛角尖，遇到問題要同人分享。

古仔多年來為內地興建逾百間學校。

古天樂生日︱低調行善起學校

古仔又在內地興建了過百間學校，12年共建135間教學樓，一直低調做善事，每逢DSE考試前，古仔都會拍片為考生勉勵打氣。早年他獲頒《第十六屆世界傑出華人獎》時說:

一直希望有能力幫到更多人，貢獻大眾，喺自己有能力嘅時候就盡力幫一下人，也希望受過幫助嘅人，以後也能去幫助別人。

古天樂生日菜單:

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古天樂生日︱年少誤入岐途犯罪 被修女點化

影帝古天樂20歲時曾誤入岐途犯搶劫罪，被判入教導所，後來更因服刑期間打架，致刑期由一年加判至兩年。惟幸得一位70歲的修女循循善誘教導，令他決心改過，重新做人。

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