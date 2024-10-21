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復甦｜香港快運首9個月航班量按年升逾50%　已較2019年增6成

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香港快運行政總裁毛潔瓊。（朱永倫攝）

香港快運行政總裁毛潔瓊今（21日）表示，香港快運今年首9個月的航班量及載客量分別按年增50%及55%，同期大灣區乘客更錄雙倍增長，現時整體每4位客人就有一位來自大灣區，是新增長點，「呢方面我地都好自豪，因為我地成日話香港人北上消費，但因為我地有好競爭力嘅產品同票價，我哋反而吸引咗好多大灣區旅客嚟香港坐飛機。」

毛潔瓊指，快運今年首9個月的航班數量按年增逾50%，現時每星期有超過400對航班，已達2019年水平的160%，料年尾將達180%。同期的載客量也按年增55%，預計到年尾可達600萬人次。而聖誕、農曆新年假期的預訂量，與去年相比亦增30%，形容情況理想。

她續指，快運的航點數量亦已突破30個，其中日本仍是最受歡迎的目的地，東南亞地區的需求也有很大增長，認為這顯示休閒休閒短途旅遊的需求仍持續，對未來市場前景充滿信心。而機隊規模也持續擴大，11月將接收新一架A321 neo空中巴士，累計共有40架飛機。票價方面，她就指，疫後票價一路正常化，尤其短途航班，今年首9個月的票價已按年減少25%，預計明年票價也會維持相對穩定。

毛潔瓊亦提到，快運今年目標招聘500個空中服務員及機師，現時已聘得450人，形容進度良好，符合預期，有信心年尾能完成目標，預計屆時機組人員人數會接近1,200人。她稱，隨機場三跑年尾啟用，且機場城市規模不斷擴大，對香港國際航空樞紐和長遠發展有信心，會繼續擴大亞洲航線和網絡等。

被問到客量的增長點，毛潔瓊稱，除以往主打的日本航線持續增長，東南亞也有很多潛力，現時有關航班量的佔比已由以往的2成增至3成，其中富國島等均是大熱選擇；另中國內地及大灣區也是新增長點，尤其今年首9個月從大灣區出發的旅客比去年同期雙倍增長，快運每4個乘客便有一個來自大灣區，他們較多選擇乘搭快運前往東南亞，如泰國及越南等地。

她提到，來自大灣區的乘客偏向年輕，相信選擇快運其中一個原因是喜歡其航班時間表，因快運有很多「紅眼航班」，不少年輕人會在下班後乘搭跨境巴士來港，再乘坐凌晨的飛機，以冀在第二天早上抵達目的地遊玩，而回程同會選擇紅眼航班。

對於行李政策的爭議，毛潔瓊指，快運5月將票價選項增至4種，其中「輕便飛」及「隨心飛」的手提行李只包一件隨身物品，實際有關的做法在歐洲低成本航空公司非常普遍，快運仿效非為變相加價，而是希望讓顧客可因應行李額度需求，更靈活選擇機票，同時減少航班延誤。

她稱，以往很多旅客帶登機行李上機，並放在座位上的行李架，當行李架爆滿後，空中服務員需花時間調整或找其他位置擺放，平均每月因處理登機行李而造成的航班延誤時間，超過1000分鐘。而自推出新選項以來，已有逾半顧客選擇「輕便飛」及「隨心飛」，即上機後只帶一件隨身物品並放在座位下，延誤時間也大幅下降至平均每月100分鐘，提高營運效率。

另外，空中巴士A320 neo的普惠引擎出現瑕疵，快運有5架空中巴士因而要停飛，毛潔瓊指，機隊已不斷擴大，會通過提高其他飛機的使用率保持運力增長，但坦言飛機是航空公司的重要資產，仍會對業績帶來一定影響。她並強調，近幾年是投資期，包括投資新飛機、系統及科技創新等，雖短暫業績也非常重要，但更注重長遠發展，未來除繼續投入及增加新航點，也會透過聚焦高效營運，如航班準點量、飛機利用量、推廣自助服務和科技創新等，增加成本效益及提高競爭力。

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