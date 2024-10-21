鼓勵生育｜人力資源顧問料大企業仿效政府推育兒假　惟中小企未必跟隨

▲ 政府僱員明年4月起享育兒假。（資料圖片）

香港出生率持續處於低水平，施政報告再出新招鼓勵生育。明年4月起，政府僱員若有3歲以下子女，可就每名子女每年放3天育兒假。有資深人力資源顧問相信，措施可起示範作用，吸引大企業跟隨，惟中小企未必仿效。

政府計劃提供育兒假，大眾關心會否吸引其他企業和機構跟隨。資深人力資源顧問周綺萍指，大企業人手和資源多，加上育兒假有限制，只適用於特定人士，估計他們仿效政府提供育兒假的難度不大，但中小企跟隨的機會未必很高。

她解釋稱，中小企人手緊絀，可能只有3至5人，若有人多放數天假或影響營運，料會先觀察大企業情況。她續稱，育兒假的情況跟政府當年先行5天工作制不同，因5天工作制適用於所有員工，「返完5日嘅人冇得翻轉頭，你叫佢返5日半唔會肯」，故當政府和大企業均推行5天工作制，中小企如要競爭、搶人才便需跟隨，但不是所以人有3歲以下子女，所以育兒假的影響相對小，「唔會造成大公司有market force（市場力量）push（推動）到中小期都要跟隨。」

不足以影響私人市場吸引力

至於政府推行育兒假會否影響私人市場對人才的吸引力，周綺萍認為3天假期不足以構成相關影響，因選擇投身政府和私人市場的人一般屬兩類不同的人，且放取育兒假要符合特定條件，「會感覺良好，但實質唔係好大嘅benefit（福利）。」

被問到育兒假應否加碼、放寬門檻，周綺萍就笑言以僱員角度而言，假期永遠不夠、越多越好，但始終育兒假現時在市場少見，認為措施推出初期可採取保守策略，在社會適應後才慢慢增加日數。

根據勞工法例，合資格僱員有14周有薪產假，男士有薪侍產假則為5天。不過，翻查資料，企業近年紛紛延長產假和侍產假，甚至推出生育假等。其中，滙豐銀行及恒生銀行全職僱員的有薪產假由16周增至20周，有薪侍產假由10天增至高達40天。AXA安盛的有薪侍產假則由20天倍增至40天，同時增設5天生育假、流產恩恤假等。而渣打銀行的有薪侍產假及領養假由2周增至20周，與該行有薪產假看齊。

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記者：梁薾心