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流感病毒丨流感高峰殺到成人重症死亡率增4倍　拆解6類染疫高風險人士

健康資訊

撰文： 容惠玲

發布時間： 2 小時前

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Sick問識答
Sick問識答｜流感病毒丨流感高峰殺到成人重症死亡率增4倍　拆解6類染疫高風險人士

【流感針/流感病毒/重症死亡/繼發性細菌感染/併發症】注意流感高峰將至！根據政府資料，新冠疫情過後，流感病毒活躍度有大幅上升之勢，成人重症和兒童死亡個案更升高了分別4倍及6倍，50歲或以上人士嚴重個案更佔總死亡個案97%。感染及傳染病專科醫生林緯遜因此呼籲市民切勿對流感掉以輕心，因為一旦染疫可致嚴重併發症，建議應儘早接種流感疫苗。

流感迫近丨流感病毒較疫情前肆虐

感染及傳染病專科醫生林緯遜接受訪問時引述香港衞生防護中心2024冬季流感數據，指與2023年夏季數據相比，成人重症個案升高約4倍；兒童死亡個案升高約6倍；重症個案死亡率高達66%，可見流感病毒活躍度較新冠疫情前更嚴重。另外，50歲或以上人士嚴重個案更佔總死亡個案97%，實在不容忽視。

流感迫近丨流感病毒可致嚴重併發症

林醫生表示流感病毒一般影響上呼吸道為主，但當有併發症亦有機會影響下呼吸道，包括致肺炎或其他繼發性細菌感染；有些嚴重個案更會影響器官，如腦病變，更甚者可致死亡。他指儘管年長或免疫力低下人士風險較高，但嚴重感染或流感併發症亦有機會發生於健康人士身上，因此呼籲市民切勿對流感掉以輕心。

流感迫近丨高風險群組

林醫生指根據衞生防護中心數據，50歲或以上市民有較高風險患上流感及相關併發症，重症個案(即需要進入深切治療部的病患)佔89%，死亡個案則佔97%，因此科學委員會一般建議50歲或以上人士接種流感疫苗。

除了50歲或以上人士，林醫生亦指其他高風險群組包括慢性疾病、6個月至未滿18歲的兒童及青少年、孕婦 、醫護人員、從事家禽或者豬隻業務的人士，這些高風險群組人士均建議流感接種疫苗。

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  • 50歲或以上人士
  • 慢性疾病，包括心臟病 糖尿病 或者癌症病人
  • 6個月至未滿18歲的兒童及青少年
  • 孕婦
  • 醫護人員
  • 從事家禽或者豬隻業務人士
  • 其他 包括合資格的智障或傷殘人士及居於院舍的院友

流感迫近丨接種流感疫苗最佳時候

林醫生表示香港冬季流感高峰期通常於1至2月，所以市民應考慮於每年年尾(即10至12月)接種季節性流感疫苗，而由於接種完成後需時約2星期才有足夠保護，因此建議市民於1月前要盡快接種季節性流感疫苗。

至於為何流感疫苗每年均要接種? 林醫生解釋指流感病毒會有基因變異情況，又稱抗原轉換或抗原漂變，所以每年流感疫苗成分都會有所更新，所以才建議市民每年接種一次流感疫苗。

流感迫近丨流感疫苗副作用輕微

不少市民均擔心流感疫苗會有副作用，林醫生對此則解釋指其實流感疫苗已有很久的歷史，可見安全性程度是非常高，呼籲市民無需過份擔心，而市民若有意接種，可向家庭醫生請教。

當然輕微反應如紅腫痛，注射方面等反應是肉眼可見，但整體來說不會見到很嚴重的不良反應。

 

資料由醫生提供，賽諾菲香港全力支持

MAT-HK-2400723-1.0-10/2024

健康問題 傳染病 疫苗 衞生防護中心 流感

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