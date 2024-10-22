港大研究：六成哮喘患者依賴短效氣管舒張劑　住院及死亡風險增

香港大學一項本港回顧性研究發現，有六成哮喘患者過度依賴短效支氣管舒張劑（SABA）。有醫生提醒，過份依賴有關藥物對病情控制不理想，患者有較大機會要服類固醇，住院及死亡風險亦較高，建議檢視用藥情況。

短效氣管舒張劑並無消炎作用

哮喘是慢性疾病，發作時支氣管會出現痙攣，氣道周圍肌肉會收縮，呼吸道變得狹窄，導致空氣無法通過氣道流動。呼吸系統科專科盧浩然醫生指，控制哮喘的主要藥物包括即時舒緩藥物和長期預防藥物。其中即時舒緩藥物的傳統處方多為SABA，能在短時間內舒緩患者哮喘發作的症狀。「SABA能令氣喘暫時好轉，容易形成錯覺，以為病情受控。但SABA並無消炎作用，猶如家中失火，但只是關掉火警鐘，而沒有救火一樣。」盧醫生指，長期單獨使用SABA有機會增加哮喘發作的機會，使肺功能下降，死於哮喘的機會亦會增加，而恆常使用SABA亦會加劇氣管炎症。

研究：約3成患者每年獲處方11支或以上SABA

當哮喘發作次數增加，患者使用SABA的次數亦會增加，形成過度依賴。香港大學早前進行的回顧性研究，共有17,782名12歲或以上哮喘患者參與，旨在了解本地SABA處方的情況以及過度依賴SABA的後果。藥理及藥劑學系教授、香港大學李嘉誠醫學院助理院長（本科教育–醫療衞生科學）陳慧賢教授引述研究結果指，有接近六成患者過度依賴SABA，約三成受訪者每年平均獲處方多達11支或以上的SABA吸入器，令人擔憂。「若患者在一年内使用3支或以上即時舒緩藥物，已屬過度依賴，11支實在非常嚴重。」

研究亦發現，嚴重依賴SABA的人士中，多於八成人需使用口服類固醇治療，較沒有依賴的人多超過一倍。「這反映他們的病情控制不理想，通常病人因哮喘發作而入急症室，情況比較嚴重，才有機會需要注射或服用類固醇。」其住院風險亦較沒有依賴的人士高出二至四倍，死亡風險亦較高。

「混合式藥物」緩氣促助消炎

全球哮喘倡議組織（GINA）建議，患者不應再單獨使用 SABA 治療哮喘，應使用「混合式藥物」，即結合吸入式類固醇的混合氣管舒張劑作舒緩性及預防性治療。盧醫生形容，「混合式藥物好像二合一洗頭水，可舒緩氣促，同時有消炎作用，用法亦較簡單。」研究顯示，使用「混合式藥物」可減低患者因運動而引起氣管收縮的機會，亦可減低嚴重哮喘發作，以及入院或住院的風險。

香港哮喘會主席陳永佳先生提醒，哮喘患者必須跟從醫護人員指示用藥，切勿自行停藥或更改劑量，如不清楚吸入器用法，應儘早詢問醫護人員，以免影響病情。他提醒，患者病情未有改善，往往皆由於錯誤使用吸入器，有機會令患者病情控制欠佳，繼而令患者不自覺地增加使用SABA 的次數；最後，建議患者可記錄個人使用SABA 的次數 ，一旦察覺到用藥次數增加，便有機會是病情轉差，可即時求醫。

▲ （左起）一名過度使用SABA的患者Boyi、陳永佳先生、盧浩然醫生及陳慧賢教授。NEW

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