高官外訪｜陳茂波赴秘魯APEC財長會議　介紹香港稅務管理等最新發展

▲ 財政司司長陳茂波昨日（利馬時間十月二十日）在秘魯利馬展開訪問行程。（政府新聞網圖片）

正訪問秘魯利馬的財政司司長陳茂波，昨日（利馬時間十月二十日）在秘魯利馬展開訪問行程，出席亞太經濟合作組織財政部長會議。他在非正式會議上介紹香港稅務管理、基建發展、金融服務數字化轉型等發展。

陳茂波提到香港在發行零售債券以支持惠及經濟民生的基建項目的經驗，表示有關安排一方面讓市民參與推動基建項目，為他們提供一個安全可靠和具穩定回報的投資選項，同時亦為基建項目籌集資金，達致支持普惠金融和基建發展的雙目標。

陳茂波下午出席了財長會議下的可持續金融高級別活動，跟與會財長及各地工商界代表就可持續金融和轉型金融的發展策略、管治框架及國際合作等議題進行深入交流。他闡述了港府在《香港氣候行動藍圖2050》訂下的減排目標和行動策略，又分享了香港作為亞洲領先綠色金融中心，在推動綠色和可持續金融方面的最新發展，

陳茂波亦與國家財政部副部長廖岷，秘魯、新加坡及泰國財政部官員代表會面，討論深化雙邊合作。

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