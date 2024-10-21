夫妻關係｜照顧癱瘓丈夫6年對方最後另娶他人　妻大方祝福叮囑新娘：好好照顧他

▲ 馬來西亞一名人妻衣不解帶地照顧前夫6年，但對方康復後卻另娶他人。（iStock圖片）

【夫妻關係/忘恩負義】「幾多對持續愛到幾多歲」，共過患難是否一定可以白偕到老？馬來西亞一名人妻每天悉心照顧因車禍而臥病在床的丈夫，數年來風雨不改，但對方康復後竟然另娶他人。人妻大方在網上發文恭賀對方，但網民卻為她感到不忿！

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夫妻關係｜衣不解帶照顧前夫6年

綜合外媒報道，人妻名努魯莎茲瓦妮，在Facebook擁有個人專頁，追蹤者超過3萬人，她常常把生活的日常都分享到平台上。據指，夫妻兩人在2016年結婚，不幸地其前夫在2019年遇上嚴重車禍，導致頭部、肺受傷和肋骨骨折，需要長期臥床。

期間努魯莎茲瓦妮衣不解帶地照顧前夫，包括用鼻胃管餵前夫進食、為對方洗澡、更換大人尿布等。她憶述，當時的情況十分艱辛，除了每天要為前夫做復健運動，有時候對方一個咳嗽便令她十分緊張及害怕，此外，她亦要兼顧照顧孩子，常常要為前夫及孩子兩人購買必需品，生活十分忙碌而勞累，不過她同時感恩得到家人的幫忙。

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夫妻關係｜發文恭喜前夫及叮囑新娘

最近，努魯莎茲瓦妮在平台上的一個帖文感到極之震驚，事關她透露已跟前夫離婚了，而對方更快要再當新郎哥去迎娶另一名女子。在文中，努魯莎茲瓦妮上載了兩人的結婚照片，更大方地祝福他們，並且叮囑新娘要好像自己般地好好地照顧前夫。

夫妻關係｜看透兩人緣份：都由上蒼掌管

這個消息令努魯莎茲瓦妮粉絲感到極之錯愕，帖文很快便突破過千留言，網友紛紛痛罵其前夫忘恩負義，由於負面的留言排山倒海而來，令努魯莎茲瓦妮不得不刪除自己的帖文，並且語重心長地再度發文，她指出自己需要時間好好冷靜，希望網友們停止攻擊前夫。此外，她心懷感恩地表示前夫已履行了他的責任，並且在與她的家庭中盡了最大的能力做到最好，

緣分、財富生死都由上蒼掌管，而上蒼讓我們緣盡於此。

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