冰室炒蛋失手｜食客公審投訴冰室炒蛋唔合格　網民諷刺：下次記得叫佢走汁

▲ 食客公審冰室炒蛋水平差。

人氣冰室自號「用心做好炒蛋、奶茶」，出品「炒水蛋」自砸招牌？近日，一網民在Facebok「香港茶餐廳及美食」群組上載圖片，稱其在冰室點的炒蛋「唔掂」。

不知甚麼原因，從樓主上載照片所見，碟中除炒蛋有一灘蛋液，食客胃口全無，向店長反映無果，僅獲回覆：「哦」，於是樓主不滿下發布至網上公審，引發網民熱議，甚至有網民稱：「見到都想嘔」。

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冰室炒蛋失手｜炒蛋炒到「水汪汪」

有食客在社交品台上傳圖片，稱在大埔的華星冰室食早餐，只見自己點的炒蛋「唔掂」，更形容其炒到「水汪汪」，並附上「嘔吐」的表情；食客隨即向店長反映，希望能重做一份，但店長只回覆了他一個字「哦」，他不滿其處理結果，遂將此事發布至網絡讓網民評理。

據圖片可見，盤中除了炒蛋外，還有一灘無法凝固的雞蛋液，不知是雞蛋變質、預製蛋液或是製作過程出錯等原因造成的。

冰室炒蛋失手｜網民見狀怒斥看到想嘔

網民見炒蛋圖片，紛紛表示「炒水蛋」、「化學炒蛋」、「賣相好肉酸」、「睇見都反胃」、「簡直粗製濫造」、「自己做衰自己（餐廳）」，還有人評論圖片稱「俾張相個經理睇，這種才叫炒蛋」，更有人打趣道「專業廚到炒到咁，我家太太可做米芝蓮大廚囉」。

「炒水蛋」的原因可能有很多種，有人猜測「有冇一種可能雞蛋已經臭左，正常來講雞蛋炒出來係冇水分」、「可能同美心一樣用人工蛋漿，冇蛋既成份」、「唔通呢啲就係用蛋液炒出來」、「因為加左水，將打好既蛋漿溝多啲出黎，咁咪唔洗用咁多隻蛋」、「有啲茶記炒完蛋 ，會再淋少少蛋液上去扮滑蛋 」。

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