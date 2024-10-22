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兒童便秘｜營養師教4個症狀判斷便秘　家長必學煮食加1物助刺激腸道蠕動

兒童健康

發布時間： 57 分鐘前

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營養師教4個症狀判斷便秘，家長必學煮食加1物助刺激腸道蠕動。

【便秘症狀/兒童健康】你是否經常為小朋友有沒有便便而煩惱呢？很多時家長會用排便的次數來衡量是否便秘，其實只要大便偏軟及成較平滑的長條形，便屬於正常排便，那麼什麼情況下才是便秘呢？

兒童便秘｜4個症狀判斷便秘

如果孩子有以下情況，便可能是便秘：

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兒童便秘｜引致便秘原因

通常在飲食上，有幾種情況會引致便秘，家長們值得留意。

首先，檢查便便的體積有否變化，如比以往較小，可能是這段時間進食的蔬果量減少。由於蔬果的食纖維是腸道中不能消化的物質，同時會在消化過程中吸水發脹，最終會在大腸中形成中大便。而且煮食時可加入1至2茶匙的油，讓食油成為腸道中的潤滑劑，可刺激及幫助腸道蠕動。

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另外，亦要留意小朋友的喝水量，2至5歲兒童建議每天飲用4至5杯流質飲品（即960至1200毫升），多鼓勵孩子飲用清水，偶爾可以把檸檬、蘋果、橙等做成水果茶增加孩子飲用的意慾，亦可以部分選擇牛奶、低糖豆奶和清湯。減少給予加糖的飲品如朱古力奶或咖啡因飲品如檸檬茶等。足夠的水分可以軟化大便，令排便時更加順暢，減少孩子因排便痛楚而忍便。

最後，鼓勵小朋友增加活動量，簡單的跑跳、踢球、追逐遊戲等，都可以幫忙腸道蠕動及排便。如情況仍沒有改善，便需找尋兒科或家庭醫生的意見。

吳耀芬（Kathy）- 認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。

香港營養師學會認可營養師吳耀芬。

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撰文 : 吳耀芬（Kathy） 認可營養師（香港營養師學會）

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