著數優惠｜雀巢產品包裝印上比賽得獎作品限量推出 「牛奶盒造型筆袋」免費或加$1換購
撰文： 陳珈希
發布時間： 20 分鐘前
近年，不少品牌都積極與本地藝術家合作，推出充滿香港特色的產品。雀巢®牛奶公司™今次搞搞新意思，將產品包裝變成畫布，舉辦「『家』添本土新鮮感」包裝設計比賽，邀請全港大小朋友發揮無限創意，將本土情懷融入牛奶盒之中！
最新影片推介︰
比賽反應熱烈，參賽作品創意無限，充分展現了香港人的活力和想像力。從陪伴幾代香港人成長的鮮牛奶，到展現家庭溫暖和快樂的溫馨畫面，每一幅作品都蘊含著濃厚的香港情懷。雀巢® 牛奶公司™精選得獎作品，印製成限量版包裝推出市面，希望注入溫馨本土元素設計，讓這些充滿童趣的手繪設計走進千家萬戶，為大家帶來每日新鮮快樂！
即日起於指定便利店（7-Eleven 及 OK便利店）購買雀巢® 牛奶公司™乳酪或牛奶產品滿$35更可換取限定牛奶盒造型筆袋，驚喜滿分！
是次限量版系列產品包括：
● 全新手繪包裝 946毫升鮮牛奶
● 全新手繪包裝 高鈣低脂甜味純乳酪
● 全新手繪包裝 高鈣低脂士多啤梨乳酪
● 全新手繪包裝 高鈣低脂藍莓乳酪
牛奶盒造型筆袋免費換/加$1換購
為慶祝換新裝，雀巢® 牛奶公司™更加碼推出限定版牛奶盒造型筆袋！由即日起，於指定7-Eleven或OK便利店購買任何雀巢® 牛奶公司™乳酪或牛奶產品滿港幣35元，即可免費換領或以1元加購（視乎個別便利店而定）一款可愛又實用的筆袋，數量有限，換完即止。
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