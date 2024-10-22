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星級泰拳教練｜拳王獲獎無數將興趣化為事業　與太太創辦拳館成星級泰拳教練

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撰文： 李惠儀

發布時間： 1 小時前

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Patrick和Christy兩夫婦是拳館創辦人，也是泰拳教練！

【泰拳教練/拳王/創業】如果能夠找到志趣相投的另一半，會是一件很幸福的事！年紀輕輕的Patrick和Christy找到了，兩夫婦同樣喜歡打泰拳，更將興趣化作事業，齊齊創辦拳館，成為星級泰拳教練！

Patrick和Christy兩夫婦是拳館創辦人，也是泰拳教練！（林綺虹攝）

星級教練｜2015年創辦拳館   吸納星級學生

Patrick於去年的泰拳比賽I-1中，贏得52公斤的級別的「Super Fight Champion」獎項，稱他為「拳王」，絕不為過！他謙虛表示：「我不夠膽說自己很有天份，不過我是很勤力的。」他跟太太Christy是拳館「Fight House」的創辦人，同時也是泰拳教練，他透露：「我們其實在2015年已經開始經營拳館，Fight House是我們新的拳館，在2022年11月開始。」而且不少藝人也是他們的學生，包括東張女神梁麗翹、名模貝安琪等。

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星級泰拳教練｜Patrick：打比賽有輸贏，但學懂當中輸了又再重來

問到兩位是否自小已接觸泰拳？Patrick表示：「23、24歲開始接觸，但我6歲已經開始玩柔道、Martial arts（武術），Boxing也有玩，18、19歲開始斷斷續續。」而Christy就由15歲才愛上泰拳：「我以前不做運動，是一個平時連跑步也懶的人，到中學見到別人很fit，為什麼我這麼肥？我就開始決心去找一樣運動去做，我就選擇了泰拳。」

兩夫婦切磋。（林綺虹攝）

如今二人將興趣轉為事業，令不少人羨慕，不過Patrick坦言開拳館和打泰拳是兩回事：「我覺得打拳是你喜歡打拳，開拳館是教人，完全分開的，（教拳）純粹是緣份，我初時是教香港大學學生，覺得教拳都頗好玩，亦都可以成為事業。」

所以他在2015年開始開設一間小小的拳館，豈料愈來愈多學生，Patrick說：「個個都很支持你，又很喜歡，他可能不是喜歡你最打得，不一定要這些，但我們分享到打比賽，有輸贏，但學懂當中輸了又再重來，見到你的意志力、鬥志，很感染到他們。」正是這份滿足感，令Patrick堅持下去，拳館還愈開愈大，讓更多人可以接觸泰拳這項運動。

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星級泰拳教練｜學習泰拳後改掉臭脾氣

由25歲開始接觸泰拳，到現在被泰拳圍繞生活，Patrick笑說：「工作、興趣、甚至我的老婆，都是因為泰拳認識，圍繞住我的都是泰拳給我的。」

學習泰拳後，更令Patrick改變不少，他回憶道：「最深刻記得就是，在第一次比賽時減肥，很壞脾氣，發脾氣說很肚餓，很勞氣很憤怒，媽媽煮東西給我吃，我可能要比賽過磅，我說現在回家，回家見到未煮熟飯，我就發脾氣了。之後吃飽了，很後悔，其實不應該發媽媽脾氣，到第二第三次比賽，發覺情緒和各樣東西改變了，脾氣因為這個運動而完全改變了！」

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星級泰拳教練｜「肥妹仔」Christy靠泰拳修身

Christy同樣有深刻體會：「我作為一個拳手，我現在要訓練，我其實要一個永不放棄的精神去做這樣東西，所以我覺得我接觸泰拳後，我覺得我整個人都會沒這麼容易放棄。」

中學時期是「肥妹仔」的她，又認為泰拳可以助人快速減磅：「因為泰拳要用整個肢體、整個身體去郁動，所以一小時裡面，大約可以燃燒800多個卡路里，其實因為我以前是先接觸跑步，然後我發覺都是行不通，可能有停頓期，所以我由15歲開始接觸泰拳，在泰拳當中，一個星期可能上兩三堂，但我已經可以做到一個減脂效果。」

場地：Fight House

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