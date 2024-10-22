高學歷靚媽｜呂慧儀忙為兒子升中選校　3招提升專注力母子「比賽」做功課

▲ 呂慧儀分享三大提升囝囝專注力的方法。

【呂慧儀/溫習專注力】呂慧儀於2019年宣布跟前港男黃文迪（Dickson）結束七年婚姻，她獨力照顧兒子黃柏翹（蟹籽），昨日呂慧儀現身活動時透露為10歲兒子升中做準備，更分享3招如何提升小朋友專注度的溫習法。

高學歷媽媽｜呂慧儀：考試100分只是其次

呂慧儀（Koni）出席其代言的健康食品發佈會，她受訪時表示佗B以及餵哺母乳時吃不少營養品，她亦很重視兒子的視力健康，故早前拍片分享「小朋友戒玩手機法」。Koni說：

小朋友考試拎10個A或100分，這些也是其次，最緊要是童年是否過得快樂，身體是否健康，這兩點才是最重視。

▲ 呂慧儀出席代言活動。（陳慧安攝）

高學歷媽媽｜訂規矩玩手機賞罰分明

Koni謂兒子不會沉迷玩手機，原因是母子一早「約法三章」，她說：「這些是自細建立，最好兩、三歲時訂下規矩，之後就不需要口同鼻拗，向來媽咪說了只可以玩幾多分鐘，若果超了時下次不可玩，當可以玩手機時他就會好好珍惜，看一些自己喜愛的片。」

Koni規定兒子每次用手機限時30分鐘，若果兒子想看一齣電影時，就靠完成一些「任務」去獲取分鐘，問到兒子不會扭計嗎？她說：「所以自細要教他，若果平時任由他玩10小時手機，現在突然只可以玩30分鐘，他跟你反枱呀，所以要慢慢培養，讓他明白想得到娛樂是需要付出。譬如他默書成績有100分，就給予多30分鐘，阿仔會覺得正呀，可以玩足一小時，是需要賞罰分明。」

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高學歷媽媽｜陪囝囝溫習挑起競爭心

說到如何令兒子提升專注力，Koni稱：「只要你覺得那事物有趣，人自然就會focus，為何小朋友focus在平板電腦上？因為有趣吧，如何令數學題變得有趣？就是爸媽跟他一起去計，鬥快去計數，他就好專注啦，你要令他有少少競爭心，讓他贏到你，有優越感就會去做，（一齊做功課？）對呀，我好似讀多一次小學咁。」

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另外，Koni將背對白方法用於教仔技巧：「我教他記嘢只記point form，近日主力教他學懂如何表達自己，說話有重點才可令人喜歡聽你說話。」

高學歷媽媽｜兒子讀Happy school不排名次

已經讀小五的「蟹籽」成績不過不失，兒子就讀的小學為Happy school，她說：「他喜愛返學，由於學校沒有分名次，對小朋友來說不會太大壓力，過程中享受學習，不會擔心考不到第一名就失望。」

Koni謂「蟹籽」對英文科和STEAM最感興趣，她說：「他依家讀的Steam編程是我大學時代的水平，現在小朋友學習科技知識很快手。」

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高學歷媽媽｜不排除為「蟹籽」選讀IB學校

由於明年兒子要考小六呈分試，Koni近日正為「蟹籽」升中做準備，她笑言：「壓力只是在我身上，他依然享受校園生活，我覺得最重要帶子女去心儀學校感受下，若果他喜愛那間學校，就要告訴他如何才能達標。若果你迫他去補習班，但我覺得會傷害親子關係吧，他又讀得不情願。」

Koni為了「蟹籽」將來升中，近日聽不少學校講座：「我的責任是給他最好的選擇，當然由我篩選完再讓他揀。（有咩心水學校？）主要揀英中，因為他讀英普小學，一班同學如『鬼仔』般，所以不排除揀IB學校。」

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