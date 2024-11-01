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兒童便秘｜全港約兩成小學生有便秘　營養師教3招揀高纖食物：食錯恐有反效果

兒童健康

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 奧蘇利雲 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

營養師教3招揀高纖食物改善便秘。

【便秘/高纖食物】上次與大家分享了一些關於小朋友便秘的改善方向，但家長們可能都會苦惱應如何選擇不但要得到小朋友的喜愛，還要有助便秘的食物。因此，今次正正想與大家分享如何挑選高纖食物。

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改善便秘｜分清水溶性纖維VS非水溶性纖維

首先，纖維分為水溶性纖維及非水溶性纖維兩種，非水溶性纖維的主要作用是與食物中的油脂壯結合，形成啫喱狀態排出體外，幫助穩定血糖及減少膽固醇吸收。而非水溶性纖維在腸胃中吸水發脹，形成糞便的體積，可以刺激腸道蠕動及排出體外。

值得留意的是，如果數天沒排便加上飲水量不足令糞便過硬，攝取非水溶性膳食纖維會造成反效果。建議可以優先提供水溶性纖維的食物及增加飲水量來潤滑糞便，讓大便變得柔軟，更容易幫助排便。

同場加映｜4個症狀判斷便秘：

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改善便秘｜高纖食物清單

豐富水溶性纖維的食物包括燕麥、豆類、果膠豐富水果（如蘋果、橙、香蕉、士多啤梨等）、蔬菜（如西蘭花、蘿蔔、青豆等）。非水溶性纖維的食物包括全穀物如全麥麵包及糙米、豆類、果仁、蔬菜和水果 （特別是蔬果的皮和種子）。

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改善便秘｜計算每日所需膳食纖維量

小朋友每日所需的膳食纖維量相等於他們的年齡加5（例如5歲兒童每天所需的膳食纖維量約為5 + 5 = 10克）。

食物食用分量纖維（克）
燕麥三分一碗中號碗   2.7
糙米飯一碗中號碗4.5
全麥麵包50 克3.4
西蘭花半碗中號碗2.6
蘋果連皮一個中號蘋果4.4

吳耀芬（Kathy）- 認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。

香港營養師學會認可營養師吳耀芬。

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撰文 : 吳耀芬（Kathy） 香港營養師學會認可營養師

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