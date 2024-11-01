兒童便秘｜全港約兩成小學生有便秘　營養師教3招揀高纖食物：食錯恐有反效果

▲ 營養師教3招揀高纖食物改善便秘。

【便秘/高纖食物】上次與大家分享了一些關於小朋友便秘的改善方向，但家長們可能都會苦惱應如何選擇不但要得到小朋友的喜愛，還要有助便秘的食物。因此，今次正正想與大家分享如何挑選高纖食物。

最新影片：

改善便秘｜分清水溶性纖維VS非水溶性纖維

首先，纖維分為水溶性纖維及非水溶性纖維兩種，非水溶性纖維的主要作用是與食物中的油脂壯結合，形成啫喱狀態排出體外，幫助穩定血糖及減少膽固醇吸收。而非水溶性纖維在腸胃中吸水發脹，形成糞便的體積，可以刺激腸道蠕動及排出體外。

值得留意的是，如果數天沒排便加上飲水量不足令糞便過硬，攝取非水溶性膳食纖維會造成反效果。建議可以優先提供水溶性纖維的食物及增加飲水量來潤滑糞便，讓大便變得柔軟，更容易幫助排便。

同場加映｜4個症狀判斷便秘：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

改善便秘｜高纖食物清單

豐富水溶性纖維的食物包括燕麥、豆類、果膠豐富水果（如蘋果、橙、香蕉、士多啤梨等）、蔬菜（如西蘭花、蘿蔔、青豆等）。非水溶性纖維的食物包括全穀物如全麥麵包及糙米、豆類、果仁、蔬菜和水果 （特別是蔬果的皮和種子）。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

改善便秘｜計算每日所需膳食纖維量

小朋友每日所需的膳食纖維量相等於他們的年齡加5（例如5歲兒童每天所需的膳食纖維量約為5 + 5 = 10克）。

食物 食用分量 纖維（克） 燕麥 三分一碗中號碗 2.7 糙米飯 一碗中號碗 4.5 全麥麵包 50 克 3.4 西蘭花 半碗中號碗 2.6 蘋果連皮 一個中號蘋果 4.4

吳耀芬（Kathy）- 認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。

▲ 香港營養師學會認可營養師吳耀芬。

更多兒童健康報道：

兒童便秘｜營養師教4個症狀判斷便秘 家長必學煮食加1物助刺激腸道蠕動

考試湯水｜中醫推介兩款補腦湯水助考試備戰 按摩3穴位加倍提升專注力

腸胃炎︱北上注意！諾如病毒大爆發深圳學童上吐下瀉 5招預防病毒+病徵

兒童增高︱家長催谷仔女身高 日花數百元注射生長激素：太矮就沒自信【附5招增高法】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】