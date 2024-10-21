香港網球公開賽｜大坂直美受背傷困擾宣布退賽　仍會來港出席活動見球迷

▲ 大坂直美退出保誠香港網球公開賽。（大坂直美fb圖片）

保誠香港網球公開賽將於周六（26日）至11月3日在維多利亞公園網球場主場舉行，活動獲「M」品牌認可。中國香港網球總會今晚（21日）宣布， 前網壇前一姐、四屆大滿貫錦標得主大坂直美（Naomi Osaka），因受背傷困擾，遺憾提早結束今年賽季，並退出保誠香港網球公開賽。

大坂直美原定參戰保誠香港網球公開賽，但大會今日宣布，她因傷退出賽事，未能在球場獻技。不過，大坂直美仍會如期前來香港，於公開賽期間出席各項活動與香港球迷見面。

大坂直美透過大會表示，非常遺憾未能參與今屆保誠香港網球公開賽並提前結束餘下的賽季，「我很喜歡這個香港的比賽，儘管今次未能參與其中，但會如期前來香港，並非常期待再次與球迷見面。今屆賽事參賽陣容鼎盛，祝願所有球手一切順利。」

中國香港網球總會國際賽事總監Peter Johnston指，對大坂直美未能參賽感到非常失望，但明白傷患在運動競技中無可避免，衷心祝願她早日康復重返賽場。他又指，今屆賽事擁有強勁的參賽陣容，有信心可為球迷送上精彩絕倫的網球賽事。

其他出席今屆賽事的球手包括衛冕冠軍費蘭迪絲（Leylah Fernandez）；兩屆大滿貫冠軍、前世界一姐哈立（Simona Halep）；英國一姐波爾達（Katie Boulter）；溫網八強孫璐璐（Lulu Sun）；前美網冠軍拉度簡奴（Emma Raducanu）；現年20歲、世界排名前16名中最年輕的球手的舒奈達（Diana Shnaider） ；世界排名38位的普達普娃（Anastasia Potapova） ；巴黎奧運網球混雙銀牌得主王欣瑜；中國新星袁悅、王曦雨。港隊代表包括張瑋桓和王康怡。一眾頂尖球手將競逐25萬美元獎金。

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