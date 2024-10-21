  • 27°C
香港時間：20241021日 (一) 22:50
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港網球公開賽｜大坂直美受背傷困擾宣布退賽　仍會來港出席活動見球迷

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

最後更新： 32 分鐘前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

大坂直美退出保誠香港網球公開賽。（大坂直美fb圖片）

保誠香港網球公開賽將於周六（26日）至11月3日在維多利亞公園網球場主場舉行，活動獲「M」品牌認可。中國香港網球總會今晚（21日）宣布， 前網壇前一姐、四屆大滿貫錦標得主大坂直美（Naomi Osaka），因受背傷困擾，遺憾提早結束今年賽季，並退出保誠香港網球公開賽。

大坂直美原定參戰保誠香港網球公開賽，但大會今日宣布，她因傷退出賽事，未能在球場獻技。不過，大坂直美仍會如期前來香港，於公開賽期間出席各項活動與香港球迷見面。

大坂直美透過大會表示，非常遺憾未能參與今屆保誠香港網球公開賽並提前結束餘下的賽季，「我很喜歡這個香港的比賽，儘管今次未能參與其中，但會如期前來香港，並非常期待再次與球迷見面。今屆賽事參賽陣容鼎盛，祝願所有球手一切順利。」

中國香港網球總會國際賽事總監Peter Johnston指，對大坂直美未能參賽感到非常失望，但明白傷患在運動競技中無可避免，衷心祝願她早日康復重返賽場。他又指，今屆賽事擁有強勁的參賽陣容，有信心可為球迷送上精彩絕倫的網球賽事。

湊得輕鬆啲
才藝媽媽｜安排基因測試發掘女兒擁音樂天賦　朱凱婷陪學鋼琴豎琴：讚賞孩子進步

其他出席今屆賽事的球手包括衛冕冠軍費蘭迪絲（Leylah Fernandez）；兩屆大滿貫冠軍、前世界一姐哈立（Simona Halep）；英國一姐波爾達（Katie Boulter）；溫網八強孫璐璐（Lulu Sun）；前美網冠軍拉度簡奴（Emma Raducanu）；現年20歲、世界排名前16名中最年輕的球手的舒奈達（Diana Shnaider） ；世界排名38位的普達普娃（Anastasia Potapova） ；巴黎奧運網球混雙銀牌得主王欣瑜；中國新星袁悅、王曦雨。港隊代表包括張瑋桓和王康怡。一眾頂尖球手將競逐25萬美元獎金。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

鼓勵生育｜人力資源顧問料大企業仿效政府推育兒假　惟中小企未必跟隨
今日 18:35
鼓勵生育｜人力資源顧問料大企業仿效政府推育兒假　惟中小企未必跟隨
廉署起訴│36歲商人涉以護照夾一千元鈔票　行賄滙豐職員協助開立戶口
今日 18:55
廉署起訴│36歲商人涉以護照夾一千元鈔票　行賄滙豐職員協助開立戶口

你可能感興趣

鼓勵生育｜人力資源顧問料大企業仿效政府推育兒假　惟中小企未必跟隨
今日 18:35
鼓勵生育｜人力資源顧問料大企業仿效政府推育兒假　惟中小企未必跟隨
廉署起訴│36歲商人涉以護照夾一千元鈔票　行賄滙豐職員協助開立戶口
今日 18:55
廉署起訴│36歲商人涉以護照夾一千元鈔票　行賄滙豐職員協助開立戶口
運動員 比賽 公園 維多利亞公園 運動 網球 運動 香港 品牌

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

鼓勵生育｜政府僱員明年4月起享3日育兒假　楊何蓓茵料約1.2萬名僱員受惠
鼓勵生育｜政府僱員明年4月起享3日育兒假　楊何蓓茵料約1.2萬名僱員受惠
諾如病毒｜深圳爆諾如病毒感染性腹瀉傳染性強　疾控中心：1類場所高危【附諾如病毒病徵+傳播途徑+預防方法】
諾如病毒｜深圳爆諾如病毒感染性腹瀉傳染性強　疾控中心：1類場所高危【附諾如病毒病徵+傳播途徑+預防方法】
急症室最長等候時間（10月21日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月21日 時間16:05）
消委會咖啡2024｜消委會測試49款咖啡產品 推薦7款獲評5星：UCC、馬莎 逾9成半咖啡含基因致癌物1款踩界上限｜附消委會咖啡名單一覽
消委會咖啡2024｜消委會測試49款咖啡產品 推薦7款獲評5星：UCC、馬莎 逾9成半咖啡含基因致癌物1款踩界上限｜附消委會咖啡名單一覽
消委會即食麵｜逾9成含潛在致癌物1款鈉含量嚴重超標　消委會評測4款較低脂安全即食麵【附詳細名單】
消委會即食麵｜逾9成含潛在致癌物1款鈉含量嚴重超標　消委會評測4款較低脂安全即食麵【附詳細名單】