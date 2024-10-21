施政報告2024｜機管局分階段擴建貴金屬儲存庫　容量增至1000公噸多近5.7倍

▲ 機管局分階段擴建貴金屬儲存庫

《施政報告》提出，發展香港成為黃金交易中心，吸引國際黃金現貨在香港儲存，推動黃金交易、清算和交割。香港機管局今日（21日）表示，將分階段擴建貴金屬儲存庫容量，增至最高1,000公噸，較現時加大近5.7倍。

機管局表示，正制定在香港國際機場擴建機場貴金屬儲存庫的計劃，以支持政府構建國際級黃金倉儲設施，以及將香港建設成國際黃金交易中心的措施。

局方指，2009年起，機管局一直營運貴金屬儲存庫，促進貴金屬現貨買賣及交收活動。現時貴金屬儲存庫容量達150公噸，一直為中央銀行、商品交易所、貴金屬銀行、貴金屬提煉商、交易所買賣基金發行商等，提供倉儲及現貨交收服務。

機管局表示，隨着市場需求急增，儲存庫容量正接近飽和，機管局正制定儲存庫未來發展計劃。擴建工作將分階段進行，初步將現有設施的容量增加至200公噸，並分階段增加至最高1 000公噸，並且有空間作進一步發展。機管局會與政府及市場持份者緊密合作，利用新設施促進經濟發展。

機管局署理行政總裁張李佳蕙表示，歡迎並全力支持行政長官在施政報告提出建設香港成為國際黃金交易中心的措施。過去數年，投資者對香港的黃金儲存、交易及交收的需求大幅攀升。香港國際機場為全球其中一個最繁忙航空樞紐，貴金屬儲存庫位處機場的安全地點，一直是世界各地投資者的理想儲存設施，未來將繼續發揮這重要作用。

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