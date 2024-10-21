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海洋公園｜信德集團與笨豬跳之父攜手　中標建設營運歷險主題區

社會

發布時間： 56 分鐘前

最後更新： 34 分鐘前

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海洋公園歷險主題區的中標財團合營公司AJ Hackett International 集團，營運澳門旅遊塔的「笨豬跳」。（AJ Hackett International 圖片)

海洋公園山上的「歷險主題區」發展項目，終於有新進展！海洋公園今晚（21日）宣布，主題區的建設及營運合約，交付予由信德集團有限公司（HKSE 242）及 AJ Hackett International 集團所合組的財團。

公園表示，信德集團於2002年開始與 AJ Hackett International 集團合作，於澳門旅遊塔引入「空中漫步」及「百步登天」 高空冒險項目，並於2006年推出233米高的全球最高商業 「笨豬跳」 的歷險體驗，成為當地最矚目和不可錯過的刺激活動。

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園方指，AJ Hackett International 在 1988 年創立於新西蘭皇后鎮，是世界領先的探險旅遊公司。其創辦人 AJ Hackett 被譽為「笨豬跳之父」，是首位將笨豬跳引入商業世界的冒險家和企業家。該公司的旗艦品牌「Skypark by AJ Hackett」以一系列挑戰重力的活動而聞名，在澳門、 新加坡、澳洲及歐美多地設有據點，透過歷險活動為遊客創造新體驗。

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信德集團亦發公告，該公司的間接非全資附屬公司Shun Tak AJ Hackett Skypark Holdings Limited（STAHS），今日（21日）收到海洋公園公司發出的授標函(授標函)，確認其已接納由STAHS就開發及營運海洋公園新曆險主題區所提交的投標書。

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