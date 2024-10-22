香港書刊版權授權協會　2024/2025年度全港校際尊重知識產權創作比賽 - 正式啟動！

為了加強學生對知識產權的尊重意識，香港書刊版權授權協會 (簡稱「版權協會」)版權協會、知識產權處及香港海關，自 2007年展開了全港大型校際「尊重知識產權」創作比賽，旨在培養學生的創意 思維，認識創意產業及了解尊重版權的重要性。

「2024/2025年度全港校際尊重知識產權創作比賽」(「創作比賽」) 於 (2024年10月7日 (星期一)) 在「啟動午宴」上正式啟動，主禮嘉賓包括：

● 知識產權署署長黃福來先生

● 海關副關長(管制及執法)胡偉軍先生

● 香港書刊版權授權協會主席潘志偉先生

● 香港書刊版權授權協會(教育及培訓委員會)召集人呂大樂教授

● 香港書刊版權授權協會總幹事黃燕如博士

● 特別嘉賓 - Patrick Sir (藝人林溥來先生)

在午宴上，版權協會主席潘志偉先生強調「創作比賽」的重要性：「自2007年開始舉辦『全港校際尊重知識產權創作比賽』，旨在激發學生的創意思維，並向他們灌輸尊重知識產權的核心價值，讓他們成為未來知識產權的倡導者。」

這項大型「創作比賽」自推出以來，已成為全港幼稚園、中小學及大專院校推廣版權教育的核心活動之一，並與時並進，緊跟科技發展的步伐。在快速變遷的科技時代，科技不僅便利了生活，同時也激發創作，因而與知識產權的保護建立了密不可分的關係。

呂大樂教授表示：「比賽近年注入了創科元素，確保活動更具趣味性，讓學生運用現代科技進行創作，理解知識產權的重要性，幫助他們適應高度先進和複雜的未來。」

特別嘉賓Patrick Sir與黃燕如博士在啟動午宴的對談環節中，重點介紹2024/2025年度「創作比賽」的特色：

特色一) 比賽主題: 「知識產權要尊重 創科創意創未來」

特色二) 參賽組別及其比賽項目:

特色三) 創科元素

小學高小組的電子橫額設計比賽、中學初中的電子海報設計比賽，以及中學高中及大專組的短片製作比賽，均鼓勵學生在比賽中運用創新科技，以創意方式表達對知識產權的尊重和理解。

特色四) 新增獎項

今年比賽於中學高中及大專組特別設立了「創科與尊重知識產權」特別獎，旨在表彰在比賽中運用創新科技，以創意方式表達對知識產權的尊重和理解的優秀作品。

特色五) 「創作比賽」專題網站

該網站不僅提供獎項資訊，還是一個持續教育的平台，為公眾提供尊重版權的相關資訊。網站將定期更新最新資訊，並開展互動遊戲，以持續提升保護版權的意識。在比賽後期，網站將進行投票活動，邀請公眾選出他們最喜愛的「中學高中及大專組」入圍短片。

黃燕如博士表示，過去「版權協會」邀請了不同的團體，包括政府部門、學校議會、出版協會、行業協會和專業組織，成為支持機構，共同推動知識產權教育。今年我們非常榮幸地邀請到20間支持機構，其中8間是新加入的，大家共同努力，鼓勵更多學校和學生參與比賽及相關活動。

獎項網頁: https://hkrrls-award.hk/

有關香港書刊版權授權協會

香港書刊版權授權協會(Hong Kong Reprographic Rights Licensing Society)為香港作者與出版社於1995年創立的非牟利機構,亦是香港知識產權署已註冊之特許機構。本會一直致力為版權持有人及公眾(包括全港中、小學,大專院校,各政府部門、公共及商業機構,協會組織,圖書館等)提供全面且方便的授權服務,讓公眾可取得授權,以合法使用世界各地創作者和出版商的作品,同時保障版權持有人的利益。本會亦是「國際複製權組織聯合會」(IFRRO)成員之一,代表香港及海外數以百萬計的出版物,矢志保護作者及出版社的知識產權,並提高公眾對版權的認識。

（特約）