網絡熱話｜內地女東京FENDI因店員1舉動嬲爆　店員經理4人下跪道歉後續更狂

▲ 內地女東京FENDI購物遭扯披肩嬲爆投訴 店員經理4人一排下跪

【東京／FENDI／披肩/下跪道歉】日本旅遊一向以服務良好著稱，惟日前內地一名女子稱自己於日本銀座FENDI購物時，被店員無禮扯下正在試穿的披肩，反映後仍覺得遭受不合理對待，嬲爆投訴後，最終多名店員一排下跪為事主道歉，經理事後更親自登門及發電郵道歉。

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銀座Fendi購物遭扯走試穿披肩

事源上月五（25日）於小紅書博主發帖稱，在日本旅遊時，到銀座Fendi購買一條黑色羊毛披肩，她試穿後便向店員表示要買下，由於店內尚有3條庫存，因此要求要一條新的結帳。等待期間，她穿著陳列披肩照鏡時，忽然被另一名中年男店員走近，直接扯下披肩給另一對中國情侶客人試穿。

事主強調，該名中年男店員「全程一句解釋也沒跟我對話」，因此服務她的店員拿著披肩回來時，她便直接質問為何店員要這樣做，服務她店員隨即請來一名中國藉店員進行翻譯溝通，而涉事中年男店員一直未有理睬，仍繼續服務那對情侶直到成功買出披肩。期間中國藉店員表示要找經理處理，需要離開五分鐘，便帶著服務她的店員離開，期間她一直站在店內無人理睬。

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4名店員一排下跪道歉 事主列5原因堅持投訴

經理到來後，多人一同前往較少人的2樓，4名店員及經理上樓後立即一排下跪道歉，指中年男店員曾問她可否取走披肩，是經同意後才直接取走的。事主聞言怒極反駁指對方從未征求她的同意，亦全程沒有主動過來道歉過，怒斥投訴後一直無人理會她、與她交流，處理流程極糟糕，因此要了三人卡片決定向總部投訴。

事主又表示，擾攘期間經理告訴她店內沒有監控，但實際上是有的，且詢問該如何投訴時，多名店員又通過中國藉店員翻譯向她反映沒有特殊渠道、亦無電郵可供投訴，但實際上該行為並不合規。

東京旅遊｜總部確認銀座店「講大話」 店長聯同經理等登門致歉

事主之後收到FENDI義大利總部回覆，證實銀座店「有撒謊行為」，將會繼續上報本社讓銀座店發郵件正式道歉，而事主亦回應要求銀座店對她進行正式道歉、繼續投訴這種包庇行為。

銀座店店長之後帶著中國藉翻譯店員、經理及扯走事主披肩的中年男店員登門致歉，4人於酒店大堂進行拜訪並當面道歉，承諾將會加強員工培訓以及加強緊急事件正確應對方法等。

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事主坦言，到此階段已盡全力進行投訴，目前多個訴求暫時都已達成，對結果感到較為滿意之餘，亦表示「希望未來所有中國網友在異國他鄉，遇到這種情況能夠大膽地站出來！正因為有了提出改正的人才會有更好的消費環境給予到未來的其他消費者！」

東京旅遊｜網民反應兩極

事件一出，部分網民都認為店員態度極差，應該要投訴，但亦有店員認為事主要人下跪，之後仍投堅持投訴，認為做法太過份。

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資料來源：小紅書@安妮大頭仔貼

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