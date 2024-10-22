香港美酒佳餚｜$400Pass飲盡好酒攻略 $150 品味學堂大廚教煮

▲ 香港美酒佳餚巡禮

旅發局主辦的年度盛事「香港美酒佳餚巡禮」今日起至 10 月 27 日一連5天在中環海濱活動空間舉行。今年規模擴大至超過 300 個攤位，今年的「香港美酒佳餚巡禮」規模擴大至超過 300 個攤位，同場亦加映升級版「品味學堂」，以 19 個精彩主題工作坊讓參加者踏上一段認識美食與美酒的奇妙旅程。

網上預購一套$400品味通行證，就包括14張品味券、紀念酒杯及一張入場券，現場購買品味通行證，將附送原價$210的Lucaris紀念玻璃酒杯。入場人士亦可自備有腳酒杯入場，憑自備酒杯每人可獲贈限量紀念杯套一個。

▲ 酒評人劉偉民黃詩詩

著有多本酒書的香港酒評人協會主席劉偉民Ronny Lau，最推薦大家在 「香港美酒佳餚巡禮」多嘗試平日較少接觸到及罕見的酒品，不論是新興產區或釀造方法與別不同的，都能夠在「香港美酒佳餚巡禮」以品味券以單杯品嘗到，進一步找到自己喜歡的味道。

Ronny提到：「很多人都很想嘗試新興酒區或一些自然製法的酒品，但又覺得有點冒險，在『香港美酒佳餚巡禮』可以一小杯的試。今年又有新興氣泡酒產區英國的出品，又有值得留意的中國白葡萄酒等等。

酒評人黃詩詩Cecilia Wong，她對不同酒的特性、與食物配搭等十分有心得，亦不時在報章專欄介紹各地不同酒莊特色及出品，以品酒味蕾環遊世界。今次「香港美酒佳餚巡禮」不但有外國美酒展出，亦有本地釀造的氈酒。

詩詩謂：「除了世界各地的酒，當然要支持本港製造的酒品，而今次參展不乏性價比高的酒品，14張品味券可以飲到不少好酒，大家記得先喝葡萄酒，後才喝烈酒類，由低酒精度喝起，以免影響你的味覺。」

另外，「品味學堂」（Tasting Theatre）將提供 19 個主題工作坊和精彩活動，由星級大廚及資深侍酒師等，即席進行烹飪示範或品酒環節，參加者更可投入即學即食的樂趣。

精彩內容包括：帶你進入極致葡萄酒的新世界、了解白松露與意式炒蛋的完美配合、體驗火焰叉燒遇上雞尾酒的魔力、感受魚子醬與香檳的頂級奢華享受等等。無論您是入廚初學者或專業吃貨，皆能在這個非一般的品味學堂體驗到更多美酒美食奧秘。

「品味學堂」每堂門票費用為$150或$250，名額有限，先到先得，詳情及報名方式可留意香港旅遊發展局官網。

