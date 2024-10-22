上斜單車男｜單車男吃力踩上斜阻巴士 等車乘客等到忟：落車推仲快
發布時間： 36 分鐘前
最後更新： 34 分鐘前
在選擇騎行的路段時，要時刻留意周圍的交通情況以及自己的體力情況，保護自己和車輛安全。
近日，有網民在Threads上傳影像，稱一男子吃力踩單車上斜路，其身後的一輛準備靠站上下客的九巴被阻，只能緩慢行駛跟隨，巴士站的乘客齊齊望向巴士和單車男子等待，不少網認為騎行男子做法危險，並表示：落車推仲快仲省力。
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上斜單車男｜上坡騎行吃力阻巴士
據上傳影片可見，一男子於葵涌和宜合道路段上斜處吃力騎行，並不時向右望，留意行駛車輛，單車把手處掛著一袋似外賣食品的物品。
單車男子阻擋了即將靠站的32九巴，九巴只能緩慢跟隨在單車男子身後，並與其保持一定距離，於巴士站候車乘的客紛紛望向男子和巴士。樓主附文表示「懷疑佢落車推仲快仲省力」。
上斜單車男｜行人路可以推單車
影片上傳後引發熱議，網民表示該騎行男子做法危險，「點解條友唔落車推斜路呢？咁黐線一失足一架巴士墊過就爆汁」、「行人路可以推單車」。
也有人認為「好多單車人士實際對路面個判斷感係真係非常不足」，建議多設置騎行專用道或「應該要考牌， 咁對大家都公平同安全啲 」；不過，也有網民認為「段路有冇禁止單車駛入？冇嘅話即係合法 」。
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