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食用安全丨K.Kwong表明少吃士多啤梨　解釋原因：因為有蟲【附有效清洗方法】

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發布時間： 2 小時前

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化學系博士K. Kwong表示自己很少吃士多啤梨。

前連鎖補習社化學科補習天王K.Kwong（鄺士山）不時在個人社交平台分享有關科學的意見，日前他以「2分鐘科學：點解士多啤梨咁多蟲」為題，表示自己一向少吃士多啤梨指：「因為有蟲」

同時，K.Kwong解釋士多啤梨為何多蟲，稱：

1. K仔出咗個 post 話好少食士多啤梨，因為有蟲。有朋友唔信，佢話食果D士多啤梨見唔到有蟲喎。冇蟲嘅原因好簡單：你買嘅士多啤梨加咗好多農藥、或你隻眼唔係顯微鏡。
2. 【士多啤梨點解咁多蟲？】士多啤梨咁多蟲係由客觀因素決定，成個士多啤梨有一個完整嘅生態系統，養活好多蟲：
a.【士多啤梨係漿果】漿果D皮好薄，一叮就穿，好適合果蠅產卵。而凹凸面亦可以俾細少昆蟲藏身
b.【士多啤梨貼地生長】喺淋水、降雨嘅時候，水點會將泥土嘅微生物、蟲卵彈咗上士多啤梨上面。而微生物亦係嗰啲昆蟲嘅糧食，所以養到好多蟲。
 c. 【士多啤梨高糖份同有濃厚香味】對昆蟲特別有吸引力。
 d. 【士多啤梨要潮濕環境】適合蝸牛、鼻涕蟲等害蟲棲息。
e.【士多啤梨啲葉好薄容易畀蟲咬爛】提供完美嘅環境畀昆蟲棲息同進食。

【食用安全】慎防感染淡水魚寄生蟲　專家拆解2大注意事項

香港大學化學系博士K. Kwong曾為化學科補習天王。（取自K. Kwong facebook）

此外，K.Kwong也分享如何可以吃士多啤梨時避免食到生蟲的方法，寫道：

3.【點先可以食到冇活生生蟲嘅士多啤梨】
a. 買某國產品，因為一定有足夠殺蟲藥
b. 用鹽水洗，大部分昆蟲掂到鹽水都會脫水而死
c. 用醋洗，大部分昆蟲掂到酸都會縮埋一舊，黐唔實士多啤梨
d. 用梳打粉水洗，大部分昆蟲都有油脂保護，黐到鹼性溶液，油脂會水解，昆蟲少咗油脂保護會死
e. 用大量水沖洗，希望可以沖走D蟲
f. 用烈酒沖洗，酒可以用溶走D蟲嘅油脂

K.Kwong指，士多啤梨有很多蟲。（經濟日報圖片）

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