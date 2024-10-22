食用安全丨K.Kwong表明少吃士多啤梨　解釋原因：因為有蟲【附有效清洗方法】

前連鎖補習社化學科補習天王K.Kwong（鄺士山）不時在個人社交平台分享有關科學的意見，日前他以「2分鐘科學：點解士多啤梨咁多蟲」為題，表示自己一向少吃士多啤梨指：「因為有蟲」

同時，K.Kwong解釋士多啤梨為何多蟲，稱：

1. K仔出咗個 post 話好少食士多啤梨，因為有蟲。有朋友唔信，佢話食果D士多啤梨見唔到有蟲喎。冇蟲嘅原因好簡單：你買嘅士多啤梨加咗好多農藥、或你隻眼唔係顯微鏡。

2. 【士多啤梨點解咁多蟲？】士多啤梨咁多蟲係由客觀因素決定，成個士多啤梨有一個完整嘅生態系統，養活好多蟲：

a.【士多啤梨係漿果】漿果D皮好薄，一叮就穿，好適合果蠅產卵。而凹凸面亦可以俾細少昆蟲藏身

b.【士多啤梨貼地生長】喺淋水、降雨嘅時候，水點會將泥土嘅微生物、蟲卵彈咗上士多啤梨上面。而微生物亦係嗰啲昆蟲嘅糧食，所以養到好多蟲。

c. 【士多啤梨高糖份同有濃厚香味】對昆蟲特別有吸引力。

d. 【士多啤梨要潮濕環境】適合蝸牛、鼻涕蟲等害蟲棲息。

e.【士多啤梨啲葉好薄容易畀蟲咬爛】提供完美嘅環境畀昆蟲棲息同進食。