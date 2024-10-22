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靚媽精明眼︱香港快運11周年優惠$88起購兩套來回機票　涵蓋30個航點限期達1年

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 21 分鐘前

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HK Express推出11周年震撼優惠，準備開搶!

【機票/機票優惠/HKExpress】港人愛旅行，特別是返「鄉下」日本，HK Express推出11周年震撼優惠，今日（22日）早上11時開搶，以$88起購兩套來回機票，30個航點自由配搭，套票使用限期由11月至明年11月。另外HK Express亦推出小丸子故鄉「靜岡」直航機票，單程票價低至$110！

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機票優惠︱30個優惠航點稅項及燃油附加費

今次大家只需$88起就可以購買兩套來回機票，平均每程$22起，優惠涵蓋30個航點，30個航點大家可以自由配搭，日韓台泰等航點都有，HK Express 30個優惠航點稅項及燃油附加費如下:

東京成田$818
東京羽田$806
大阪$815
福岡$696
名古屋$747
高松$685
沖繩$697
仙台$694
廣島$664
靜岡$672
首爾$738
釜山/濟州$707
台北/台中/高雄/花蓮$711
曼谷/布吉/清邁$785
檳城$717
峴港$763
河內$807
富國島$748
北京/寧波/三亞$697
馬尼拉$663
克拉克$672

另外，HK Express宣布將於2024年12月17日開通來往香港與靜岡航線，每星期3班直飛富士山靜岡機場（FSZ），是全港首條直航靜岡的航線。繼廣島及仙台後，靜岡是香港快運今年宣佈的第三個日本航點。短短3個多小時，便可以直達靜岡，HKExpress推出限時優惠，靜岡「經濟飛」單程票價低至$110元（包括一件隨身物品及一件登機行李）！顧客可於即日起登入香港快運官網或使用手機應用程式預訂靜岡機票。旅游日期為2024年12月17日至2025年3月29日。

10月22日11am香港快運優惠機票開搶。

機票優惠︱行李制度更新

提提大家，HK Express由5月8日起實行全新票價種類、行李制度更新票價種類更新後，大家需要購買「經濟飛」、「無憂飛」先可享有1件手提行李，留意隨身物品+手提行李合計不超過7kg所有寄艙行李費用以按件收費計算，提供2個重量選擇(1件20kg/1件32kg)，每位旅客可於網上為其預訂添加最多2件寄艙行李，而行李額度不能共享或轉讓給其他旅客！

點擊睇行李寄艙費用

HK Express 11週年Mega Sale詳情

預訂日期：2024年10月22日上午11 時起至10月24日(23:59)

出發日期：2024年11月4日至2025年11月15日（各航點可能有所不同）

優惠價格：兩套來回機票低至$88起，平均每程$22起

活動連結：香港快運網站

4步預訂教學：

1.以出發日期的首個旅程為順序，先選擇第一程航班的組別航點（必須由香港出發）及日期。
2.選取第二程航班的組別航點（必須由香港出發）及日期，旅遊日期必須後於第一程。
3.選取心儀航班並選擇附加服務
4.付款並獲取行程確認電郵
點擊圖片放大
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    • 靜岡位於日本本州中部，是一個充滿自然美景和文化魅力的城市。

    機票優惠︱靜岡小知識:

    靜岡位於日本本州中部，是一個充滿自然美景和文化魅力的城市。在這裡，旅客可以欣賞富士山的壯觀景色，甚至進行登山挑戰。此外，這裡也是著名卡通人物小丸子故鄉，旅客可以到清水，參觀大人小朋友都喜愛的「櫻桃小丸子樂園」。眾所周知，靜岡出產的綠茶遠近馳名，當地茶園更能讓旅客親身體驗茶葉的種植和品嚐新鮮綠茶。市內景點如靜岡市美術館和駿府城公園，讓旅客感受當地的文化與歷史。靜岡的溫泉則是放鬆身心的好去處。對於美食愛好者，靜岡提供新鮮海鮮、鰻魚飯和豐富的街頭食品，如靜岡關東煮和富士宮炒麵，令人大快朵頤。

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