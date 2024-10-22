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早餐選擇︱不吃早餐增心血管病死亡率近90%　哈佛營養師+心臟科醫生推薦10種早餐醒神降血壓

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撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

不吃早餐增心血管病死亡率近90%　哈佛營養師+心臟科醫生推薦10種早餐有效降血壓提神醒腦

【早餐／早餐推介／香蕉／蛋白質／食譜】吃對早餐非常重要！有美國研究指出，不吃早餐可增加心血管疾病致死風險達87%。為促進健康，哈佛營養師及心臟專科醫生共同為大家推薦10種營養早餐，能有效降血壓、提升每日專注力。

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《美國心臟病學會期刊》（Journal of the American College of Cardiology, JACC）曾發表一項名為「Association of Skipping Breakfast With Cardiovascular and All-Cause Mortality」的研究，指出早餐與心血管疾病死亡率之間的關係。調查發現，在40至75歲的成年人之中，有5.1%的人從不吃早餐、10.9%極少吃早餐、25%有時吃早餐，以及59%每天都會吃早餐。

經過17至23年追蹤期間，有2318名參與者離世，其中619名死於心血管疾病。調查根據每位參與者的年齡、性別、種族、經濟狀況、飲食及生活方式、體重指數、心血管風險指數作數據調整後比較，發現與每天都吃早餐的人相比，從不吃早餐的人患上心臟病風險增加59%、中風風險高出3倍或以上；因心血管疾病而致死的風險多出87%，同時患其他疾病的致死風險亦多出19%，可見吃早餐對於促進心血管健康的重要性。

早餐推介︱心臟內科醫生：5種降血壓早餐

台灣心臟內科醫生洪惠風曾指出，早上空腹會令「戰鬥荷爾蒙」升高，若長期不吃早餐，早上便會血壓上升，增加心臟疾病、中風及腦出血的風險。為此，他向大家推介5種有助降血壓的早餐選擇：

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1. 燕麥

2. 乳酪

3. 雞蛋

4. 堅果

5. 香蕉

早餐推介︱同場加映：

乳酪推薦︱益生菌促進腸道健康助減肥　《LDK》推介27款無糖乳酪 4款A級濃鬱順滑早餐必備

（排名由低至高）

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早餐推介︱哈佛營養師：5種早餐提神醒腦

若不想每日起床後仍昏昏欲睡、注意力難集中，哈佛營養師奈杜（Uma Naidoo）建議，起床後先喝一杯水，並選擇吃以下5種早餐，能幫助頭腦獲得充分營養，專心進行工作或讀書，精力充沛一整天。

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1. 炒蛋、蛋包或碎肉烘蛋

2. 炒豆腐

3. 蔬果汁

4. 薑黃拿鐵

5. 奇亞籽布丁

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