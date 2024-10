早餐選擇︱不吃早餐增心血管病死亡率近90%　哈佛營養師+心臟科醫生推薦10種早餐醒神降血壓

▲ 不吃早餐增心血管病死亡率近90% 哈佛營養師+心臟科醫生推薦10種早餐有效降血壓提神醒腦

【早餐/早餐推介/香蕉/蛋白質/食譜】吃對早餐非常重要!有美國研究指出,不吃早餐可增加心血管疾病致死風險達87%。為促進健康,哈佛營養師及心臟專科醫生共同為大家推薦10種營養早餐,能有效降血壓、提升每日專注力。

最新影片:

《美國心臟病學會期刊》(Journal of the American College of Cardiology, JACC)曾發表一項名為「Association of Skipping Breakfast With Cardiovascular and All-Cause Mortality」的研究,指出早餐與心血管疾病死亡率之間的關係。調查發現,在40至75歲的成年人之中,有5.1%的人從不吃早餐、10.9%極少吃早餐、25%有時吃早餐,以及59%每天都會吃早餐。

經過17至23年追蹤期間,有2318名參與者離世,其中619名死於心血管疾病。調查根據每位參與者的年齡、性別、種族、經濟狀況、飲食及生活方式、體重指數、心血管風險指數作數據調整後比較,發現與每天都吃早餐的人相比,從不吃早餐的人患上心臟病風險增加59%、中風風險高出3倍或以上;因心血管疾病而致死的風險多出87%,同時患其他疾病的致死風險亦多出19%,可見吃早餐對於促進心血管健康的重要性。

早餐推介︱心臟內科醫生:5種降血壓早餐

台灣心臟內科醫生洪惠風曾指出,早上空腹會令「戰鬥荷爾蒙」升高,若長期不吃早餐,早上便會血壓上升,增加心臟疾病、中風及腦出血的風險。為此,他向大家推介5種有助降血壓的早餐選擇:

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

1. 燕麥

2. 乳酪

3. 雞蛋

4. 堅果

5. 香蕉

早餐推介︱同場加映:

乳酪推薦︱益生菌促進腸道健康助減肥 《LDK》推介27款無糖乳酪 4款A級濃鬱順滑早餐必備

(排名由低至高)

▼ 點擊圖片放大 +26 +25

早餐推介︱哈佛營養師:5種早餐提神醒腦

若不想每日起床後仍昏昏欲睡、注意力難集中,哈佛營養師奈杜(Uma Naidoo)建議,起床後先喝一杯水,並選擇吃以下5種早餐,能幫助頭腦獲得充分營養,專心進行工作或讀書,精力充沛一整天。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

1. 炒蛋、蛋包或碎肉烘蛋

2. 炒豆腐

3. 蔬果汁

4. 薑黃拿鐵

5. 奇亞籽布丁

相關文章:

飲食攻略|6大常見早餐恐是糖尿病元兇 營養師揭1款看似健康:真正隱藏地雷

抗衰老|專家推介1款早餐有助「終極回春」 5大抗老食物延緩老化逆齡10歲

心臟健康︱7大生活習慣「超傷心」恐致猝死 不吃早餐增死亡風險25% 睡眠不足血管硬化300%

HKET App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5