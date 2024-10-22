中文才子｜網傳學生遲到寫報告交代　自創3首「絶詩」獲讚夠創意好文采

▲ 學生遲到寫報告交代， 3首「 絶詩」獲讚夠創意好文采。

【學生/遲到報告/中文科/絕詩】社交平台近日瘋傳一張學生遲到調查表，該學生竟用三言、四言和五言的「絕詩」形式解釋遲到原因及改善方法，引起網民大讚極好文采「係可造之材」！

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中文才子｜顛覆遲到報告的概念

學生遲到時有發生，一般都需要向老師解釋原因，但以詩詞來詳細闡述遲到的過程又幾特別。網上流傳一張疑似中學生填寫的「學生遲到調查表」，當中詳細解釋遲到的原因及改善方法。圖片所見，遲到調查表要求學生以不少於40字解釋遲到原因，不少於30字如何避免遲到，及同樣以不少於40字解釋如何改善遲到的情況。當中見該位學生極為有心思，文采斐然！以三言、四言及五言「絕詩」形式，完美解釋遲到原因及提出解決方法，令網友們驚嘆不已。

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▲ 一名學生以三言、四言及五言「絕詩」形式，完美解釋遲到原因及提出解決方法，令網友們驚嘆不已。（網上圖片）

中文才子｜「絕詩」形式描述遲到因由

該學生在「請詳細說明你遲到的原因」一題中寫道：「寶林北，乃山區，路遙遠，車稀疏。早七時，出門口，至十五，無小巴，惟打的。等三刻，亦無車。七時半，皆必遲，為省錢，等小巴。八零七，抵天光，搭十七，八時半，終抵校。」這段詩句不僅形象生動，還讓人感受到他對遲到原因的無奈。

接著，在「你會怎樣盡力避免遲到」的問題中，他以四言詩形式回應：「已盡避免。七時三刻，叫車二次，無車回覆，惟截街車。幸運離我，的士拒載，心有不甘，為時已晚，遂搭小巴，嗚呼哀哉！」描述了他用盡方法解決困難。

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最後，他在「為避免遲到，你會在哪些方面加強注意或作出改善？」的回答中，以五言詩結尾：

遲到之事宜，已無可避免。雖能早起床，卻天意弄人，唯有靠運氣。或可更早起，乘搭公交車，準鐘得合宜，遲到方避免。

中文才子｜網民大讚可造之材

這篇「絶詩」遲到報告簡直一鳴驚人，吸引了大批網友留言讚既幽默且有才華，尤其是那句嗚呼哀哉好表逹到無奈的情感，「三言四言五言絕詩，甚有心思！」、「如果我收到呢張遲到紙，收貨㗎啦」、「好一句天意弄人，直情係身不由己」，還有人建議學校應該好好挖掘這位學生的潛力，「那位少年/少女係可造之材，中文科老師諗諗佢。不過好過當年罰抄唔知幾多次㗎文章」。

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