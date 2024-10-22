  • 32°C
香港時間：20241022日 (二) 14:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

高血壓｜40歲女食血壓藥擅做1行為血壓急降險死　醫生警告：恐致藥物中毒【附10大護心食物一覽】

食用安全

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【高血壓／心臟病／血壓藥】食藥要遵從醫囑。內地一名女子患有高血壓，因血壓長期飆升，在服用降血壓藥時自作聰明做錯１件事，差點賠上性命。有醫生指出，服用降血壓藥時要分清種類，食錯險致藥物中毒。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜瑜伽導師教2組動作 在家伸展+輕鬆養生

高血壓｜咬開降血壓藥服用　血壓急降險死

據《福建健康報》報道，福建福州一名40歲女士患高血壓1年多，一直有服食降血壓藥的習慣。直到最近血壓持續飆升，最高達160/100mmHg（正常值為120/80mmHg）。女子以為是服用的降血壓藥藥力不足，於是將降壓藥咬斷，服用了大半片。服藥不到半小時，女子突然出現視力模糊、雙腿無力，直冒冷汗並癱倒在沙發上，連睜開眼睛的力氣都沒有，血壓極低幾乎測量不到。家人發現其異狀，及時將她送院搶救，救回一命。

高血壓｜醫生警告：服藥不當恐致藥物中毒

主診醫生指出，女子服用的降血壓藥是硝苯地平控釋片，這款藥物1片等同於普通硝苯地平控釋片的3倍劑量。醫生提醒，緩釋片和控釋片的設計初衷是為了讓藥物緩慢且穩定地釋放，故不能如一般藥物般磨碎或咬碎服用。一旦將這款降壓藥咬碎或研磨服食，會造成大劑量的藥力在體內迅速釋放，造成患者血壓突然明顯下降，嚴重甚至會導致昏迷。不僅無法達到長效治療的目的，還可能引發藥物濃度快速上升，導致藥物中毒的風險。

這則新聞迅速成為熱話，引起不少網民關注。不少內地網民表示自己不知道「原來這麼危險」，亦表示這類服藥資訊應該普及化，指很多人未必知道咬碎後果會很嚴重。

高血壓｜每20名65歲以上港人12名有高血壓

根據本港衞生署長者健康服務資料，過往統計指出每20個65至84歲港人，就有12個患有高血壓，而且可見患病情況隨年齡增長而上升，故此建議成年人應定期量度血壓，以下是血壓度數可供參考：

血壓度數。（資料來源：衞生署長者健康服務）

高血壓｜5大高血壓生活建議

點擊圖片放大
+5
+4

高血壓｜10種護心食物

點擊圖片放大
+10
+9

相關文章：

【降血壓救星】食啱6種生果  可遠離高血壓中風心臟病 

猝死危機｜研究揭1個年齡段人士 患高血壓猝死風險激增30%【醫生揭4大高危因素】

高血壓｜三度確診高血壓懶理 47歲男突癱瘓揭腦出血 醫生：10症狀不容忽視

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

高血壓｜25歲胖男患高血壓　醫生教少吃1類食物5個月激減44磅毋須再服藥
19:01 2024/08/01
高血壓｜25歲胖男患高血壓　醫生教少吃1類食物5個月激減44磅毋須再服藥
腎病危機｜21歲港男頭劇痛高血壓揭患嚴重腎病入ICU　自曝5大習慣惹禍：我知錯了
16:18 2024/08/02
腎病危機｜21歲港男頭劇痛高血壓揭患嚴重腎病入ICU　自曝5大習慣惹禍：我知錯了
KO高血壓｜比食藥更快見效　中醫推介按摩2部位 30分鐘內即降血壓
17:23 2024/08/20
KO高血壓｜比食藥更快見效　中醫推介按摩2部位 30分鐘內即降血壓
減肥大作戰｜醫生一年激減40磅　戒1種食物消除脂肪肝逆轉高血壓不復胖
18:31 2024/09/25
減肥大作戰｜醫生一年激減40磅　戒1種食物消除脂肪肝逆轉高血壓不復胖
超級食物丨一款時令水果防癌/抗氧化/防高血壓　李韡玲揭最佳食用份量：2類人慎吃
13:40 2024/10/08
超級食物丨一款時令水果防癌/抗氧化/防高血壓　李韡玲揭最佳食用份量：2類人慎吃

你可能感興趣

高血壓｜25歲胖男患高血壓　醫生教少吃1類食物5個月激減44磅毋須再服藥
19:01 2024/08/01
高血壓｜25歲胖男患高血壓　醫生教少吃1類食物5個月激減44磅毋須再服藥
腎病危機｜21歲港男頭劇痛高血壓揭患嚴重腎病入ICU　自曝5大習慣惹禍：我知錯了
16:18 2024/08/02
腎病危機｜21歲港男頭劇痛高血壓揭患嚴重腎病入ICU　自曝5大習慣惹禍：我知錯了
KO高血壓｜比食藥更快見效　中醫推介按摩2部位 30分鐘內即降血壓
17:23 2024/08/20
KO高血壓｜比食藥更快見效　中醫推介按摩2部位 30分鐘內即降血壓
健康問題 食用安全 心臟病 高血壓 降血壓藥

最高瀏覽

馬國明一時大意爆太太有喜？　湯洛雯首開腔用12個字無奈回應
馬國明一時大意爆太太有喜？　湯洛雯首開腔用12個字無奈回應
打風預測│天文台料潭美周四、五闖本港800公里　屆時發出一號戒備信號
打風預測│天文台料潭美周四、五闖本港800公里　屆時發出一號戒備信號
鼓勵生育｜政府僱員明年4月起享3日育兒假　楊何蓓茵料約1.2萬名僱員受惠
鼓勵生育｜政府僱員明年4月起享3日育兒假　楊何蓓茵料約1.2萬名僱員受惠
腦腫瘤丨蔡一傑開刀除腦瘤留巨疤　醫生拆解3大常見腦瘤症狀惡性膠質瘤存活中位數僅1年
腦腫瘤丨蔡一傑開刀除腦瘤留巨疤　醫生拆解3大常見腦瘤症狀惡性膠質瘤存活中位數僅1年
急症室最長等候時間（10月22日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月22日 時間12:05）