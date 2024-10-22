高血壓｜40歲女食血壓藥擅做1行為血壓急降險死　醫生警告：恐致藥物中毒【附10大護心食物一覽】

【高血壓／心臟病／血壓藥】食藥要遵從醫囑。內地一名女子患有高血壓，因血壓長期飆升，在服用降血壓藥時自作聰明做錯１件事，差點賠上性命。有醫生指出，服用降血壓藥時要分清種類，食錯險致藥物中毒。

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高血壓｜咬開降血壓藥服用 血壓急降險死

據《福建健康報》報道，福建福州一名40歲女士患高血壓1年多，一直有服食降血壓藥的習慣。直到最近血壓持續飆升，最高達160/100mmHg（正常值為120/80mmHg）。女子以為是服用的降血壓藥藥力不足，於是將降壓藥咬斷，服用了大半片。服藥不到半小時，女子突然出現視力模糊、雙腿無力，直冒冷汗並癱倒在沙發上，連睜開眼睛的力氣都沒有，血壓極低幾乎測量不到。家人發現其異狀，及時將她送院搶救，救回一命。

高血壓｜醫生警告：服藥不當恐致藥物中毒

主診醫生指出，女子服用的降血壓藥是硝苯地平控釋片，這款藥物1片等同於普通硝苯地平控釋片的3倍劑量。醫生提醒，緩釋片和控釋片的設計初衷是為了讓藥物緩慢且穩定地釋放，故不能如一般藥物般磨碎或咬碎服用。一旦將這款降壓藥咬碎或研磨服食，會造成大劑量的藥力在體內迅速釋放，造成患者血壓突然明顯下降，嚴重甚至會導致昏迷。不僅無法達到長效治療的目的，還可能引發藥物濃度快速上升，導致藥物中毒的風險。

這則新聞迅速成為熱話，引起不少網民關注。不少內地網民表示自己不知道「原來這麼危險」，亦表示這類服藥資訊應該普及化，指很多人未必知道咬碎後果會很嚴重。

高血壓｜每20名65歲以上港人12名有高血壓

根據本港衞生署長者健康服務資料，過往統計指出每20個65至84歲港人，就有12個患有高血壓，而且可見患病情況隨年齡增長而上升，故此建議成年人應定期量度血壓，以下是血壓度數可供參考：

▲ 血壓度數。（資料來源：衞生署長者健康服務）

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