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時尚速報、Loewe聯乘On運動鞋　推獨家女裝櫻桃紅版本Cloudtilt運動鞋

休閒消費

撰文： 何偉雄

發布時間： 2 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

專為女士而設的櫻桃紅顏色。（$4,100/圖片品牌提供）

要談今期流行的運動跑鞋，既不是你我熟悉的adidas或nike，也不是偶爾走復古路線的New Balance，答案而是來自瑞士的On。

誠然，雖然On早於2010年已經創立，但14年的光陰，並未為它帶來亮麗成績，真正走紅還只是這兩三年的事，而能夠爆紅和其中運動品牌分庭抗禮，唯一的原因就是就是因為得到Loewe的加持和推出聯乘系列，得到空前成功後，及後更引伸到On陸續在不同城市開設店舖，就好像On於今年在中環開設旗艦店，每逢中午店內車水馬龍，好不熱烈，令筆者大感懷疑是否真的有那麼多港人對運動如此熱愛？

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另一方面，On和Loewe的合作繼續持續，全新Cloudtilt運動鞋以針織網布鞋面、快速綁帶及銀色標誌等特色，加上CloudTec Phase中底科技，以高回彈超輕盈發泡棉製作鞋底。顏色方面，更是多元化，黑、白、橙色、深黃沙色和青綠，而更為女士特設櫻桃紅和卡其綠色，一款多色，直指不同的「好色」男女。

產品查詢：2776 6881

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