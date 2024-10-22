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輕鐵丨大叔大媽衝入升降機撞人　大聲夾惡講歪理︰我識人拉晒你哋呀！

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發布時間： 2 小時前

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大叔大媽撞人還強詞奪理罵人。

大家用升降機應互相禮讓，如果升降機已逼到實，可再等下一部，如果強行逼入關不上門或與其他人起爭執，所花時間可能比等下一部更耐，而且又傷和氣，那麼又何苦？

在facebook群組「真.屯門友」有人日前上載一對大叔大媽的照片發文指，早前在輕鐵杯渡站搭升降機往車站，因為當中有滑板車和嬰兒車，所以升降機當時較擠迫。

當即將關門時，有大叔和大媽突然衝入內，由於因為升降機已沒太多空間，難以進入，於是他們不斷推人以強行擠入。

可是，因為實在太多人，升降機門3度關門也沒法關上。於是有年輕人夫不忿妻子被撞叫大叔大媽出升降機：「唔好再撞，畀啲文化嚟好唔好？」，最終大叔縮起大肚腩，升降機門才能關上。

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有網民在facebook群組上載大叔大媽照片，拍二人強行衝入升降機。

大叔大媽逼入升降機

但事件未完，大叔不滿被責備，出𨋢後反罵年輕夫婦：「咁大聲做乜？𠵱家閂唔到門呀？」，雙方由此互相爭吵起來，大叔甚至挑釁稱：「試吓打我呀？」之後取更出手機拍攝對方，至於操鄉音大媽出言侮辱年輕夫婦的父母，之後有人報警求助，大媽稱：「報警囉，我報埋公安添啊，我識人拉晒你哋呀」。

結果警員到場分開雙方，樓主形容大叔「指手畫腳又拎部電話岀嚟」，至於大媽「影后」上身，突然霸氣全消，一臉「就想喊咁嘅樣」，樓主疑惑「唔知係博同情定係真係驚」，但樓主表示：「因為警察嚟到分開咗佢哋去入邊傾，行遠咗聽唔到佢講咩」，最後雙方獲准離開。

網民紛紛留言指大叔大媽不對，「低等到不堪，好有夫妻相」、「冇文化」；另有人建議：「好心行樓梯啦，分分仲快過搭𨋢」、「搭一轉𨋢都唔洗等好耐，咁夾硬逼入都晒（嘥）左（咗）好多時間」；甚至有網民諷刺指：「其實呢啲咁嘅人，只要所有人一齊鬧佢嘅話，佢哋就會笠水」。

但另一方面有網民表示，樓主只有上載一張照片，難知整件事的始末真相。

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