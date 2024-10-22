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飲食攻略·二十四節氣霜降｜天氣乾燥易誘便秘濕疹　中醫分享3大紓緩穴位+9大潤燥食材

保健美顏

撰文： 倪慧雯

發布時間： 1 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【霜降／節氣／二十四節氣／便秘／穴位／中醫／食材】本月23日踏入二十四節氣的霜降節氣，此時天氣漸冷，空氣濕度亦漸漸下降，註冊中醫師張玉珊指出，霜降節氣時容易出現腸道、皮膚及肺功能問題，醫師今次分享3大穴位及9大食材，為大家紓緩節氣變化帶來的不適。

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二十四節氣霜降｜霜降節氣易誘便秘/咳嗽/濕疹問題 醫師拆解飲食宜忌

張醫師指出，霜降節氣過後天氣漸冷，空氣漸漸變得乾燥，此時容易出現便秘、肺系功能失調問題，例如咳嗽、咽喉乾燥、皮膚問題，例如皮炎、濕疹等。

想要減輕節氣帶來的不適，醫師建議飲食方面應食辛辣食物，例如辣椒、生薑、蔥、蒜等，以防過度損傷津液；心境方面，秋季天氣肅殺，易生悲觀之情，因此亦建議大家應時常保持心境愉悅。

相關內容：【養生湯水】瘦豬肉煲秋葵可潤肺緩解便秘 一類人士不宜多吃秋葵

二十四節氣霜降｜霜降節氣9大養生食材

踏入霜降節氣，張醫師建議可多食以下9大生津潤燥食物 ：

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霜降節氣食材推薦｜9大養生食材

  • 柿子
  • 雪梨
  • 蘋果
  • 蜂蜜
  • 百合
  • 無花果
  • 牛奶
  • 椰子

二十四節氣霜降｜3大養生穴位 紓緩便秘/去濕/咳嗽

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    霜降節氣3大養生穴位｜皮膚問題｜三陰交

    位置：內踝尖上3寸

    功效：建脾去濕，調血養精。

    霜降節氣3大養生穴位｜便秘問題｜天樞 

    位置：臍中旁2寸

    功效：調理大腸，理氣消滯。

    霜降節氣3大養生穴位｜咳嗽問題｜尺澤 

    位置：肘橫紋中，肱二頭肌腱橈側凹陷處

    功效：清宣肺氣，瀉火降逆。

    二十四節氣寒露｜椰子球百合栗子湯

    湯水方面，林醫師推介一款有助潤肺養顏湯水，惟腹痛腹瀉、感冒發燒人士建議先停服：

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    材料：椰子球 1個、栗子 8粒、鮮百合 2個、紅棗6粒、瘦肉半斤。

    做法：

    全部材料洗淨，椰子球切塊；

    紅棗去核、瘦肉出水；

    將椰子肉、栗子、紅棗、瘦肉全部材料放入煲內；

    用8碗水煮個半小時；

    加入鮮百合，再煮10分鐘即成。

    資料來源：註冊中醫師張玉珊

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    欄名 : 健康專家專欄

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