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維園年宵｜兩快餐檔底價成交最高僅18.2萬按年跌近兩成　食環署指反映市況

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 6 小時前

最後更新： 1 小時前

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2025年維園農曆年宵市場攤位競投今日（22日）開鑼。（朱永倫攝）

2025年維園農曆年宵市場攤位競投今日（22日）開鑼，4個快餐攤位首日完成競投，其中鄰近港鐵天后站出入口的快餐攤檔以底價成交，最高價攤位則以18.2萬成交，較去年快餐攤檔最高成交價22萬低近2成。食環署相信，成交價反映市場現況。

農曆年宵市場將在明年1月23日至29日、一連7天在15個地點舉行。其中維園年宵設395個攤位，包括175個濕貨攤位、216個乾貨攤位、及4個快餐攤位，與去年相約。快餐攤位底價為12萬470元，乾貨攤位為6,530元，大型及普通型攤位則分別為12,810元及8,540元。

快餐攤位與去年一樣分拆為4個細攤位，每個面積為5米乘4米，最終快餐攤位A及B以底價成交，C及D則分別以18萬及18.2萬元成交。有別於以往的激烈競爭，今年首5分鐘已完成所有快餐單位競投，經11口叫價、以18.2萬成交的攤位D，仍較去年快餐攤檔最高成交價22萬跌18%。

對於有兩個攤位僅以底價成交，食環署高級總監許素卿表示，成交價反映市場現況，除了有底價的情況，也有高於底價的投標價，署方會繼續觀察定價情況。

今年未有延續設置主題攤位，另新增大型乾貨攤位，許素卿解釋，往年乾貨攤位許可人曾反映攤位較小，今年特設大型乾貨攤位，讓競投人有更多選擇。她續指，取消主題攤位與反應問題無關，以大型乾貨攤位代替主題攤位，可令攤位貨品更多元化，吸引更多市民。

另外，今次是「走塑」後首次年宵，許素卿指，環保會有派員到場，與快餐攤位講解膠餐具管制，如環保署需要配合，會盡量與他們合作。

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