親子自助餐｜2大酒店自助餐快閃優惠　人均$10起歎即開生蠔/波士頓龍蝦/蟹腳

▲ 2大酒店自助餐優惠，人均$10起歎即開生蠔、波士頓龍蝦、蟹腳。

【自助餐優惠/自助餐買一送一/酒店Buffet/Klook優惠】自助餐是親子活動的好選擇。Klook今日（22日）推出2大酒店優惠，分別是香港富麗敦海洋公園酒店及港島海逸君綽酒店，人均低至$10位，晚上9點準時開搶，即睇優惠詳情！

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富麗敦海洋公園酒店｜自助餐買一送一+$10第三位

Klook 10周年生日祭推出一系列活動，10月22日晚上9點有香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳自助晚餐優惠，買一送一+$10第三位，只需$896起，人均低至$299（原價：$2,435起）。

精選美食包括波士頓龍蝦、鮑魚、麵包蟹、雪蟹腳、三文魚、油甘魚、象拔蚌等冰鎮海鮮及日式刺⾝。烤肉及熱葷有西冷牛扒（周一至周四供應）、帶骨肉眼扒（周五至周日及公眾假期供應）、明爐烏頭、印度烤餅等，還有日式沙律、精選芝士拼盤，以及多款特色甜品，如芝士蛋糕、朱古力脆餅、焦糖咖啡蛋糕、法式冧酒巴巴蛋糕、巴斯克芝士蛋糕、雪糕配各式配料等等。

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富麗敦海洋公園酒店自助餐優惠詳情優惠

開售日期：2024年10月22日9PM起至10月28日發售

適用日期：2024年10月23日至2025年1月1日

用餐時間：18:00 - 21:30

地址：黃竹坑海洋徑3號香港富麗敦海洋公園酒店1樓

預訂連結：【Klook網站】

港島海逸君綽酒店｜自助餐每位只需$10

Klook亦推出港島海逸君綽酒店「海陸珍寶薈萃」自助晚餐優惠，每位只需$10（原價：$1,844），更送兩隻日式磯煮凍鮑魚及白酒蔬菜湯煮波士頓龍蝦一客，優惠同樣於今晚9點開售。

港島海逸君綽酒店Harbour Grand Café 10月供應「蟹之極味．黑松露．鴨肝．龍蝦饗宴」自助晚餐，精選美食包括椒鹽蟹、蟹粉海參扒時蔬、海鮮釀蟹蓋、松葉蟹肉蟹粉芝士焗帶子、松葉蟹肉焗加拿大龍蝦、蟹粉芝士焗意粉、蟹黃海鮮羹、黑松露松葉蟹肉沙律等。當然還有即叫即開生蠔、波士頓龍蝦、蟹腳、7寸長阿根廷蝦、帶子和油甘魚刺身等海鮮。精選甜品包括12種口味的Mövenpick 雪糕、香檳士多啤梨芝士蛋糕、栗子黑松露朱古力瑞士卷等。

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港島海逸君綽酒店自助餐優惠詳情

優惠開售日期：2024年10月22日9PM起至10月28日發售

適用日期：2024年10月23日至11月30日

用餐時間：18:30-22:00

地址：香港北角油街23號港島海逸君綽酒店三樓

預訂連結：【Klook網站】

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