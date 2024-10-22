靚媽精明眼︱city'super $68三餸飯12款小菜任揀　網民讚好食性價比高

▲ city'super推出自選便當，提供中、西、日式12款主菜，三餸或四餸飯售價分別為68元及78元。

【兩餸飯/city'super】香港的兩餸飯、三餸飯成行成市，價錢豐儉由人。大型連鎖超市city'super推出自選便當，提供中、西、日式12款主菜，三餸或四餸飯售價分別為68元及78元。不少網民嘗試後均大讚「有水準」、「性價比高」。

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提起兩餸飯可能要追溯至深水埗明哥、Aeon超市，隨後有小店、五星級酒店相繼推出韓式兩餸飯、自選飯盒等。日前以供應來自全球各地高級食材見稱的city'super亦加入戰團，在熟食區Fusion Deli新推「自選便當」，每天提供12款小菜，包括家常小菜甜酸無骨豬肉眼扒、醬爆牛仔骨、汁燒鯖魚、香炒豆豉雞、德式鹹豬手、慢煮豬腩肉等。

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兩餸飯︱提供12款住家餸菜配搭

city'super官方網站指，消費者除了到實體店購買，「自選便當」亦可在網上下單，但價錢較實體店貴，一餸或兩餸飯售價分別為68元及78元，而且菜式不定期更換，建議客人可先致電店舖查詢當日供應。

兩餸飯︱網民驚訝：好好食

不少網民已品嚐過三餸飯，更分享購買後的飯餸賣相，圖片中可見飯餸以環保餐盒載滿，新鮮整齊裝好，大讚「好好食」、「其他兩餸飯店都要$40-50 city'super呢個名+價錢係好吸引」。

其他網民亦對city'super的便當點讚好評，「係一貫水準，食材靚，冇味精，油鹽都比其他食肆少」、「味道唔錯」；不過，有人則認為香港是「兩餸飯之都」，差不多80元吃一餐午飯「有點貴」。

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city'super自選便當

供應時間：早上10時至餸菜售罄為止

分店地址：city'super分店

價錢：三選便當 $68

四選便當$78

網上落單：city'super網上落單

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