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遊日注意丨日本酒店員工力數外籍遊客8宗罪　偷毛巾算「小兒科」在房內做此行為最離譜

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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【東京房價/房務員/遊客罪狀】外國遊客大量湧入東京致酒店房價上揚，有當地的房務員近日便於網上力數外國遊客8大罪狀，令工作人員疲憊不堪。

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遊日注意丨外國住客8大罪狀

一名自稱在酒店任職房務員的網民早前於社交平台發文，指自己對外籍遊客十分反感，直斥他們有多樣卑劣行為，如破壞設備，偷浴巾，又經常把房間弄得一團糟，大大加重負責清潔的房務員工作量，令人員不堪其煩，因此相對而言，自己更熱衷服務日本的本地客人。

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  • 在床邊小便
  • 在床單上簽名
  • 敲打窗戶
  • 毆打電視
  • 偷10條浴巾
  • 客房內的咒罵儀式
  • 客房內的狂歡
  • 將清潔女工（我）拖進房間並試圖強姦她

該網民指出，她從1年前便開始在東京商務酒店擔任房務人員，發文原因是因為看見外界十分關注東京酒店房價飆漲問題，因此自己亦希望為同業發聲。她指原本已有心理準備被其他網民痛罵自己「歧視外國人」，誰不知更多網民是同情自己，自己非常感動。

同場加映: 11大酒店禁忌迷思

有些人住酒店時都會習慣先敲門才入房，小編整合出11大酒店禁忌迷思，包括住酒店切記住尾房等，現為大家拆解各個傳說禁忌的真相。請點擊組圖：

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資料來源: X

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