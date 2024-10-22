台北旅遊｜麥當勞聯乘全職獵人Hunter X Hunter 盲抽角色卡+送限定Poker

Hunter迷注意！台灣麥當勞聯乘《獵人HUNTER×HUNTER》推出主題套餐，點餐有得抽限定角色卡、送超靚Poker！



繼早前台北松山《獵人HUNTER×HUNTER》大型實境遊戲神還原貪婪之島場景後，台灣的Hunter迷又有福了。今次麥當勞的套餐、飲品、雪糕通通換上Hunter包裝，打卡一流！

由10月23日起至11月12日，凡於麥當勞點餐加購台幣89元（約港幣$21.5），即可擁有全台限量30萬包的「《獵人》角色盲卡包」！

每個盲卡包包含4張隨機超人氣角色卡，涵蓋全篇章24款各式經典人物。當中除了主角小岡、基路亞之外，亦有幻影旅團，蟻王篇的角色等等，另外連揍敵客家族都有！除此之外，更加碼有1款極限量「隱藏版」，一套共25張。

經典角色卡共有四種分級，分別有金卡、銀卡、銅卡及超稀有黑卡。「SSR系列」共6款、「SR系列」共6款、「R系列」共12款，及「SP隱藏黑卡」。造工超精緻，必須收藏！

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除了盲抽角色卡，凡購買指定套餐加飲品，即可免費獲贈全台限量19萬套的「《獵人》BOOK牌」！Poker以《貪婪之島篇》為主題，同樣是限定產品。

若剛好遊台又是Hunter粉絲，切勿錯過！

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