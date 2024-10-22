外遊注意｜「登機打招呼」不僅是出於禮貌　空姐揭背後3大用意　3類人不宜坐近窗口

▲ 一名空姐在社交平台上揭露乘客登機時向他們打招呼的背後用意。

【登機／打招呼/真正目的】旅客登機時，必定會見到空中服務員在機艙門口打招呼，但你又是否知道背後的原因？外國一名空姐就在社交平台上透露，此舉不僅是出於禮貌，其實還有3大用意。

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一名來自匈牙利廉航威茲航空（Wizz Air）的奧地利空姐Rania在社交平台TikTok上載影片，以「你們知道嗎？機艙服務員跟你們打招呼，不僅僅是出於禮貌」為題，分享機艙服務員向乘客打招呼背後的原因，影片大受歡迎，觀看次數超過620萬次。

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外遊注意｜「登機打招呼」背後3大用意

她在影片中解釋，機艙服務員在登機口向乘客打招呼的時候，除了出於禮貌、為乘客指引座位方向之外，其實亦在快速確認對方的情況，例如他們是否喝得太醉，或者病得太嚴重以致不適合登機。與此同時，他們亦在尋找緊急狀況時能夠提供幫助或協助疏散人群的「身體健全乘客」（able-bodied persons, ABP）。

ABP所指的是理想情況下單獨旅行、沒有行動不便、會說英語或當地語言，且看起來身體狀況良好，能夠打開緊急出口的人士。

相反，Rania亦指出有3類人的座位不宜安排在出口附近，包括兒童、老人和身體及精神殘疾的乘客，因為出口排的座位通常缺乏活動性，行動不便可能會妨礙人群疏散。

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外遊注意｜經濟艙3大最差座位

英國有一名資深空姐曾分享經濟艙有3大最差座位，一旦選錯，隨時令整個航程無法休息，甚至乎有生命危險，因此建議民眾儘量避開。

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外遊注意｜同場加映：飛機6大禁忌穿搭

不少港人喜歡去旅行，上機時的衣服多以舒適為主，但原來短褲、人字拖等衣物並不適合在機上穿著。近期空中服務員及航空專家，分享6種乘搭飛機的NG衣著，其中1種在發生意外時穿上，更可能增加死亡機率！

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