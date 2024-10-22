星二代｜大女湯愛嘉出嫁帶淚感謝父母　湯鎮業三子女同為名校UCLA高材生

▲ 新任外父湯鎮業日前嫁女，愛女湯愛嘉致辭時感謝父母。

【湯鎮業/湯愛嘉/星二代/五虎將】被封為「娛圈多仔公」的湯鎮業經歷兩段婚姻，他跟前妻姜坤的大女湯愛嘉早前出嫁，擁高顏值的湯愛嘉仙氣登場，穿deep V晚裝大晒弗爆身材，婚禮上更帶淚感謝父母。

婚禮現場星光熠熠，昔日五虎成員苗僑偉到賀，劉德華更拍片祝賀一對新人，另外，劉嘉玲、上山詩鈉女兒Hillary、鄺美雲、向華強夫婦、謝玲玲、堂妹湯洛雯跟丈夫馬國明等。

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最美星二代｜湯鎮業感動哽咽

新任外父湯鎮業於抖音上載愛女出嫁的短片，片段開首寫道：「今天是我大女兒的大喜日子」，紅光滿面的湯鎮業滿場飛跟賓害拍照，另外他跟現任太太所生的一對孖女也有到賀，她們更上台致辭祝賀「嘉嘉姐姐」，湯鎮業更一度哽咽添。

其中愛嘉於台上致辭感謝父母，「多謝你一直照顧我，一直睇住我長大，同埋多謝你哋一直咁愛我，所以我都唔可以喊。」最終愛嘉忍不住喊了，老公Alex即在旁安慰。

▲ 湯鎮業跟前妻姜坤育有三名子女。（網上圖片）

最美星二代｜靚佬湯子女出身名校

湯鎮業跟前妻育有大女湯愛嘉、孖仔湯君慈（Bruce）及湯君耀（Chris），湯愛嘉可說有樣又有學歷，她是名校畢業生，畢業於美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）傳理系，至於一對孖仔湯君慈跟湯君耀跟爸爸年輕時一樣靚仔，二人畢業於名校聖士提反書院，之後跟姐姐一樣入讀UCLA，主修社會經濟學，副修電影，之後加入娛樂圈。

對於子女入讀名校湯鎮業感到驕傲，他直言很注重子女的學業，阿湯曾說：「花咁多錢捱到佢哋咁大，都係希望佢哋讀到好學校，我成日問大女，兩個細佬考成點？但個女覺得我好煩，做老竇就係咁喇，好緊張學業。」

加州大學洛杉磯分校（University of California, Los Angeles，UCLA）創立於1919年，為QS世界大學排名（QS rankings）50大名牌大學，每年學費約為277,399港元 。

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