東張西望｜灣仔道家品店霸後巷做貨倉廿年　店主拎𠝹刀接受黎寬怡訪問否認指控

▲ 《東張西望》報道灣仔道家品店霸後巷做貨倉廿年。

業主非法霸占後向用地20年搭建「家品王國」，街坊安全受威脅多方反映只是徒勞？

TVB節目《東張西望》昨日（10月21日）播出最新一集，其中一單個案講灣仔道有一家品店霸占長達200米後巷做貨倉持續20年之久，部分更是政府用地；街坊安全嚴重受影響，網民斥責：簡直無法無天。

東張西望丨多名荃灣街坊目擊夜空出現疑似UFO 外星人來港自由行夜繽紛？

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

東張西望｜家品店霸佔後巷做貨倉

灣仔道一開有超半個世紀的家品店擅自用藍白條紋帆布圍封後巷，將其私有化，作後倉使用。

據資料顯示，大業主40年間不斷擴充，慢慢蠶食，左右延伸，如今已橫跨200米，至少霸占了10間店舖的後巷，其中6間店舖的後巷屬於私人業權擁有，4間屬於政府土地，且家品店的後巷屬於政府。

據影片可見，家品店由兩個舖位打通，約有5、6百平方呎，聯通後巷向左右兩邊延伸「九曲十八彎」，「怎麼走也走不完」，違建面積是舖面的３倍。

店舖裡分門別類，碗盤餐具、家庭用品、瓷器、玻璃塑料等，似「家品王國」。此外，後巷還違規建造了廁所、放置雪櫃、冷氣機，在一旁貨架上的紅色塑膠籃中還疑似有老鼠糞便。此外，一端後巷尾部的階梯屬於律敦治醫院，階梯上也被擺滿各式貨品。

▲ 家品店霸占至少10間商舖後巷示意圖。（取自「東張西望」）

東張西望｜安全隱患大街坊表擔憂

由於近幾十年業主不斷擴張，於家品屋隔壁店舖的業主表示擔心，認為終有一天會將其後巷「吞食」。

現在因為家品店業主的違建已出現很多衞生和安全問題，蟑螂和老鼠變多、搭建材料盡數是可燃物且倉庫內的貨品多為可燃的塑料、不穩定的塑膠板和帆布穩定性差無法，颶風暴雨吹落砸行人等。

後巷的功能是為業主提供照明、通風、進出和逃生，最重要的是隔火，即使是私人的後巷，也必須遵守政府對通道行的規例；而家品店所佔用的整條後巷，因其倉庫存儲物品和違規搭建，不僅無法起到隔火、逃生的作用，反而加劇火勢蔓延的速度。

東張西望｜街坊反映徒勞無功

受影響商舖的店主表示已經忍受很久了，「平時大家敢怒不敢言」、「能忍則忍」，曾經向多個政府部門反映。

但一切都是徒勞，消防處和食環署都表示會再跟進，有的時候食環署會清潔未被霸佔的後巷，但堵塞的地方無法清潔，隨表示後續跟進但最終無果。

東張西望｜網民直斥無法無天

東張西望主持黎寬怡採訪家品店的大業主，問道其他10家店舖都無法使用自己的後巷，他們是否同意，大業主手持黃色𠝹刀回答道：「因為他們根本用不上，那是私人後巷，是屬於大業主的」，其間不斷揮舞手中的道具，「所有業主都是那個店或者屋裡，外面都是歸大業主的」。

網民紛紛感嘆「簡直大開眼界」，猜測大業主為何如此無法無天「應該有後台，無理由可以咁惡廿幾年無人敢出聲」、「消防同食環都唔敢做嘢，原來惡係大曬」。

同時，另有一些網民認為政府應盡快介入，因為該違法佔地存在很大安全隱患「希望政府部門儘快介入啦，萬一火燭會變成計時炸彈」、「香港應該後行大掃除先得，市容又靚點，又冇咁多鼠患」。還有人認為大業主像惡霸，盡然揮刀受訪。

最新影片推介：

東張西望丨網上交友識女仔被呃買療程 「服兵役」3年做當人肉提款機損失近60萬元

東張西望丨裝修後電視牆倒塌愛貓被壓死 裝修公司負責揭導致悲劇原因鞠躬致歉

東張西望丨李鄭屋邨驚現全裸阿叔 為撇甩主持魏柏豪狂跑鬥長氣