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染髮安全｜染髮前2日勿洗頭　毒物專家教5招安全染髮　多食２種食物助排毒【附消委會推薦９款滿分染髮劑】

食用安全

撰文： 黃堯姿

發布時間： 43 分鐘前

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【染髮劑／洗頭／有毒／染髮／消委會推薦】近年流行不同亮麗髮色，染髮追上潮流時，亦要注意使用安全。台灣毒物專家分享自己染髮５件事，除減少攝入染髮劑的化學物外，事後亦能排出有毒物質。內文附加本港消委會安全染髮劑之選，購買染髮產品時可細閱參考。

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染髮安全｜毒物專家以身說法　教5招安全染髮

臨床毒物科護理師譚敦慈在當地健康節目《健康云知道》分享自己染髮的小貼士，她因為甲狀腺機能的問題，容易長出白頭髮，為此她亦會為了外表染髮，不過她事前事後會做5件事，減少身體吸收過多化學物。

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染髮安全｜勿網購成分或來歷不明的染髮劑

譚敦慈分享曾經有位朋友本身對於染髮劑過敏，但為了外表，居然吃過敏藥才去染髮。她笑言這樣做有點不必要，白髮亦可以很漂亮，提醒大眾染髮時謹記要衡量身體狀況。另外，她亦指出近年網購盛行，很多人會選擇在網上購物，包括染髮劑，在家就能夠輕鬆染髮。她指，有些網站有售的染髮劑聲稱染髮效果顯著，其實胡亂在網上購買來歷及成分不明的染髮產品可能暗藏危機。

染髮安全｜注意染髮時長勿過久

就算在染髮店由理髮師親自操刀染髮，都未必完全安全。譚敦慈曾經在街市看到攤檔幫一些中年婦女染髮，全頭塗滿染髮劑後，居然可以在等待上色的空檔走去買餸，然後回家自行洗頭便可。她不推薦這種高風險染髮方法，一來看不到染髮劑的包裝盒；二來，倘若染髮後出現任何問題，亦無法追尋或查究。

染髮安全｜消委會推薦9款滿分染髮劑

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染髮安全｜5大建議降低染髮傷害

世界衛生組織（WHO）旗下的國際癌症學會組織曾進行分析，現時未有實質研究報告顯示經常染髮會致癌，但仍有機會對髮質造成傷害，故此給予5大建議，有助把染髮傷害降到最低：

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染髮安全｜護髮美髮6大營養

台灣營養師林世航曾在Facebook專頁「好食課」中分享有助護髮美髮的6大營養：

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