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洗面奶推薦︱《LDK》推薦8款2024必買潔面產品　溫和洗走油脂角質 保濕力強不緊綳

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

《LDK》推薦8款2024必買潔面產品　溫和洗走油脂角質 保濕力強不緊綳

【洗面奶／洗面乳／推薦／洗面巾／洗面護膚】每天洗臉是擁有靚靚皮膚最關鍵的基本步，所以要揀好潔面產品！《LDK》評選出8款2024年最新熱賣潔面產品，包括洗面奶、潔面泡沫、洗顏酵素等，並建議正確洗臉貼士，避免皮膚被過度清潔或摩擦而加速老化。

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洗面奶推薦︱洗面奶要點揀？

想要皮膚靚，就要學會「正確洗臉」。《LDK》指出，選擇適合的洗面產品是做好皮膚保養的第一步，尤其是30歲以上人士就更要注重皮膚清潔要點。首先是產品種類繁多的洗面奶，應該如何挑選？

《LDK》提醒，應該避免使用清潔力過強、去除皮膚過多油脂的產品，因如果早上洗臉清潔過度，可能會導致乾燥，增加皮膚衰老風險。但若清潔力太弱，臉上會積存看不見的污垢，如殘留的化妝品等。長期下來會使皮膚氧化、引發炎症，還會阻礙乳液等保養品的吸收，導致乾燥、皺紋和暗沉。

洗面奶推薦︱8款熱賣平價洗面產品

《LDK》建議，選擇含有溫和清潔成分的洗面奶，能適當去除污垢同時提供滋潤，可以保護皮膚免受侵害。另外，洗臉時注意不要過度用手或用毛巾揉搓，否則會為皮膚造成摩擦傷害。在理想情況下，洗面泡沫應沖水即可順利洗走，無需搓洗。

為此，《LDK》向大家推薦了8款價格實惠、好評不斷的洗面產品，包括洗面奶、潔面泡沫、洗顏酵素，以至洗面巾等，溫和清潔成分卻能卸除頑固彩妝，潔净毛孔；同時為皮膚注入保濕成分，防止乾燥。

8款洗面產品推薦名單如下：

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洗面奶推薦︱消委會評測推薦高分平價洗面奶

1. Miniso Rice Cleansing Foam $20（120g）

2. 碧柔Bioré 溫和水嫩洗面膏 $45（100g）

3. 露得清Neutrogena 深層淨化洗面乳 $53（120g）

4. 舒特膚Cetaphil 溫和潔膚露 $60（125ml）

5. 無印良品Muji 溫和潔面乳 $65（200g）

6. Innisfree Green Tea Morning Cleanser $75（150ml）

7. 屈臣氏 Collagen by Watsons 骨膠原水潤平衡潔顏泡 $80（125ml）

8. Physiogel 全天候水分修復系列 - 溫和潔面乳 $86（150ml）

消委會建議消費者選用潔面產品時，應注意以下事項﹕

  • 詳閱產品上的成分標籤及使用期限等資料，避免選用含致敏成份及酒精的潔面產品； 
  • 有化妝的人士應先卸妝，然後再以潔面產品徹底清潔皮膚； 
  • 酸鹼值較高的產品，去油脂和除污能力一般較強，但用後皮膚可能較乾和繃緊； 
  • 潔面後可塗上保濕霜面霜，外出前塗上防曬產品，保護皮膚。

洗面奶推薦︱同場加映：14款￥1500日圓以下洗面奶

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參考資料：《LDK

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