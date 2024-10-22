生蛇危機｜女子拆快遞後捽眼生粒粒感劇痛求醫竟揭生蛇　醫生拆解4大高危因素

▲ 女子拆快遞後捽眼，眼睛生粒粒感劇痛求醫竟揭生蛇，醫生拆解4大高危因素。

【網購／快遞／帶狀疱疹／生蛇】網購普及，不少人都享受收到網購快遞時「開箱」的滿足感，不過，近日内地一名女子因拆快遞後順手揉了揉眼睛，結果竟導致「生蛇」。

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生蛇｜拆快遞後揉眼睛驚揭生蛇

據内地媒體《長沙政法頻道》報道，來自湖北武漢65歲的陳女士上周五（18日）在拆快遞後，因順手揉了揉眼睛，結果眼睛開始痕癢，睡完午覺過後更紅腫凸起，並長出疙瘩，令她疼痛難忍。

陳女士隨即前往醫院，經檢查後，醫生判斷陳女士患上眼部帶狀疱疹，原因估計是她平時不愛運動，身體抵抗力低，在拆完快遞後沒有洗手直接揉眼睛，從而感染病毒，導致「生蛇」。

生蛇｜網民意見兩極

事件曝光後引起大量網民熱議，紛紛表示在拆快遞時要注意衛生，拆完第一時間要洗手，「快遞外包裝弄完第一件事絕對是洗手，在我這不會發生」、「拆了快遞要洗手，另外身體抵抗力低是本質原因……」。

不過亦有網民認為陳女士患帶狀疱疹與拆快遞後揉眼睛沒有直接關係，「拆快遞揉眼睛不會感染帶狀疱疹！帶狀疱疹的病毒叫水痘帶狀疱疹病毒，是感染水痘以後，這個病毒長期潛伏在身體里，當身體免疫力各種下降以後病毒被激活所誘發的帶狀疱疹」。

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帶狀疱疹｜生蛇3大症狀

根據本港衞生署資料顯示，帶狀疱疹是由引起水痘的水痘帶狀疱疹病毒引致，是一種令人痛楚、呈帶狀的紅疹並帶有水泡的傳染病。病毒會於水痘患者痊癒後，潛藏在體內的神經系統。

若發現皮膚出現異常，需立即求醫，病徵包括：

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生蛇｜生蛇高危風險因素

皮膚科專科醫生區志森表示，以下因素會增加「生蛇」風險，當中包括50歲以上及免疫力低的人士：

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生蛇｜生蛇圍一圈會死？

至於坊間傳言「生蛇圍一圈會死」，區醫生則表示沒有根據，一般「生蛇」只會局限於身體單邊，或者偶爾兩個相連的神經線區域；不過在特殊情況下，免疫能力缺乏或受抑制的病人，如愛滋病、血癌、接受器官移植、長期服食類固醇等人士，生蛇可同時出現於身體多個不同位置，

其實『生蛇圍一圈會死』係一個謬誤，唔係因為兩邊一齊生蛇而致命，有機會係呢位患者身體免疫力非常低，同時出現併發症致死。

而「生蛇入眼」不單會引起眼球表面發炎，炎症消退後可以引致結疤，甚至增加青光眼、白內障、視網膜脫落的可能，嚴重影響視力，因此絕對不能忽視。

生蛇｜病發後72小時內服藥可減症狀

區醫生建議，患者於病發後的72小時內服用抗病毒藥物，可有效減輕症狀及縮短病程，亦能減少生蛇後神經痛。如果患者多於72小時求醫， 但徵狀仍持續增加並明顯，視乎個別情況，醫生仍有可能處方抗病毒藥物，不過效力會隨時間而降低。

由於「生蛇」屬於過濾性病毒，未曾生水痘人士接觸「生蛇」人士，有機會被傳染導致出水痘。故此，區醫生指最有效預防「生蛇」的方法是接種帶狀疱疹疫苗。另一方面，高危人士應有適當休息、攝取足夠營養及多做運動，以提升自身免疫力。

生蛇｜疫苗副作用一般在2至3日消退

港大內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅曾指出，有研究顯示逾9成潛在免疫疾病的患者，接種新一代重組帶狀疱疹疫苗後，保護率在約4年追蹤期內達90.5%。他說，接種疫苗後可能出現疲勞、腸胃不適、頭痛、肌肉痛、發冷、發燒等常見副作用，一般在2至3日就會消退。

目前歐美多國已將帶狀疱疹疫苗納入政府資助，孔建議有關當局參考，並分階段實施疫苗接種計劃，首階段可由65歲或以上及18歲以上免疫力弱人士開始。此外，保持健康生活方式，包括定期運動、戒煙戒酒等，都可預防生蛇。

資料來源：香港衞生署、皮膚科專科醫生區志森

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