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極品姐姐｜港爸力數極品印傭14宗罪　6歲女周身損傷網民促報警

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 49 分鐘前

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港爸力數極品印傭14宗罪，6歲女兒因外傭陰疏忽致周身損傷，網民建議報警。

【僱傭糾紛/工人】不少港人都會騁請外傭照顧小朋友，但遇到無責任心的姐姐就非常頭痛。近日有僱主在社交平台大數印傭14宗罪，當中更因疏忽照顧令小朋友受傷！他表示現時已斷約，提醒網民要小心遇上「極品姐姐」。

極品外傭｜工人姐姐7大極品行為「搏炒」　港媽好心照顧反被屈虐待

極品姐姐︱港爸列工人姐姐14大罪　疏忽照顧致受傷

近日有港爸於Facebook群組「聘請工人姐姐關注組」發文，大呻家中印傭姐姐的14宗罪。他指目前已與她斷約，該名印傭會於10月24日前尋找下一位僱主，並表示「希望不會出現下個受害僱主」。

其後，他列出自己為何會解僱工人姐姐14個原因：

  • 1. 對家中6歲的女兒極無耐性和粗魯
  • 2. 故意違反家中協議
  • 3. 多次不聽指示，經常黑臉
  • 4. 已支糧一次，並多次提出借錢
  • 5. 長期電話不離手，包括多次照顧小女沖涼時進行視訊通話
  • 6. 懶惰。無視女兒的請求幫助，包括倒熱水，協助沖涼
  • 7. 廚房，灶頭地下經常油膩膩
  • 8. 選擇性失憶
  • 9. 多次疏忽致小孩受傷
  • 10. 外出接送及買菜後，於不合理時間回家，例如接送放學來回只需15分鐘，但最高長達三小時多才到家
  • 11. 遺失兩張八達通「一千多元」並遺失身份證
  • 12. 被影到大馬路旁沒有照顧小女，左手電話右手食煙，並上載於Facebook多個群組，故令本人及幼稚園校長和老師們得悉此事
  • 13. 損壞多個電器 ，包括數個電飯煲、風扇、電磁爐
  • 14. 教唆小朋友說謊

僱主又上載多張女兒因外傭疏忽照顧而受傷的照片，表示在補習社門外腿部受傷，在家中閉路電視的死角位臉部受傷。他也分享外傭向自己借錢的對話截圖，圖中可見 ，外傭因家中的經濟問題，在發薪後兩天向自己提出借4000元。港爸又稱手中有外傭在路邊玩手機吸煙的證據。

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極品姐姐︱網民直指虐兒 建議報警

帖文一出引來不少網民回應，紛紛指該名外傭的行為等同虐兒，建議港爸報警處理，「應該報警疏忽照顧兒童同虐兒，呢啲衰工人即炒實在太便宜咗佢」、「對小朋友來說，是虐待所以對姐姐們不要期望太高」、「告佢疏忽照顧，入咗一半啦」、「看來差不多每個姐姐都會同僱主借錢」。

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