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年宵市場｜快餐檔主料生意減或推男僕吸客　蘭王大王無懼市民北上買花

社會

發布時間： 46 分鐘前

最後更新： 27 分鐘前

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維園年宵快餐和濕貨攤位競投。（朱永倫攝）

2025年維園農曆年宵市場攤位競投今日（22日）開鑼，4個快餐攤位首日完成競投，其中鄰近港鐵銅鑼灣站的攤位以18.2萬成交，為今年最高，檔主料會較以往「揾少啲」，或以男僕做招徠吸客。蘭花大王則花十多萬投約10個攤位，認為蘭花作為傳統賀年產品，銷情不受市民北上消費影響。

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吳先生去年以19.2萬元投得快餐攤位，今年則以18.2萬投得同一攤位。從事飲食業的吳先生指，以往有十多人爭一攤位，今年只有一兩個，坦言較「難做」，有同業因「揾食難」未有到場競投。他指今年將投放50萬於攤位上，對回本樂觀，但賺與否要視乎天氣。

吳先生相信，農曆新年會有較多市民留港，料會較以往「揾少啲」，但「仲有得做」 ，屆時會售賣港式小食如魷魚、燒賣及雞蛋仔等。他指，今年成交價低對產品售價沒有太大影響，如玉子燒將售40元、另有100元三份小食。被問到今年會否出新招吸客，吳先生笑言去年有女僕駐場，今年可能找男僕，希望新年「開心啲、輕鬆啲、熱鬧啲」。

「蘭花大王」楊小龍今早以10300元投得一濕貨攤位，透露下午會繼續競投，目標投得8至10個攤位，料花十多萬。楊小龍指，今年競投未有以往激烈，相信與去年蝕本有關，今年不再參加競投。

被問到銷情會否受市民北上消費影響，楊小龍指蘭花不可以隨便帶過境，「如果個個都好似買餸咁帶返嚟，本地農業就搞唔掂」。他續指，蘭花售價由百多元至4千元不等，視乎品種和地區，不會因為市道差而改種較平的品種，相信兩者都有市場；又認為會買蘭花的市民，即使出國也會購買蘭花回家作擺設，對今年的生意樂觀。

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